“Cyber security’’, serata del Rotary a Villa Berta con il professor Marco Baldi

Il Rotary Club, presieduto da Giorgio Zaganelli, ha organizzato a Villa Berta l’evento “Cyber security”.

E’ intervenuto Marco Baldi, professore associato dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, Facoltà dì Ingegneria.

Marco Baldi insegna Informatica nel settore disciplinare di Scienze matematiche ed informatiche. In particolare si occupa di sicurezza nelle reti, firma digitale, teoria dell’informazione e codici, protocolli per la sicurezza nelle reti, fondamenti di crittografia e crittosistemi classici.

“L’intelligenza artificiale – ha detto Baldi – è sicuramente uno strumento che ci dà tante nuove possibilità e aumenta la produttività, ci permette di usare meglio il nostro tempo. Ci dà delle opportunità, però è anche uno strumento che potrebbe essere in mano a dei malviventi per perpetrare degli attacchi creando degli scenari molto realistici e quindi facendoci credere qualcosa di falso per raccogliere i nostri dati. La prima linea di difesa sicuramente è la consapevolezza per cui, prima ancora che usare degli strumenti specifici, quello che dobbiamo fare è conoscere questi nuovi orizzonti, imparare quali sono le minacce e gli scenari possibili di attacco”.

Ospiti della serata sono stati anche Lorenzo Cecarelli e Monica Pascucci che hanno partecipato al Ryla 2024, così hanno raccontato la loro esperienza al riguardo. Nel corso della serata c’è stata, inoltre, una raccolta fondi per il progetto ‘’Adottiamo divise per gli alunni della scuola di Lenda’’, proposto dall’associazione Sorrisi per l’Etiopia di San Severino.