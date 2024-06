Serata finale del Palio: piazza chiusa al transito e alla sosta dalle ore 14

Domenica 16 giugno, in occasione della giornata conclusiva del Palio dei Castelli, sono previste limitazioni alla circolazione stradale e alle soste in Piazza del Popolo e nelle vie limitrofe, con limitazioni anche all’ingresso pedonale nella stessa piazza per le persone non munite di biglietto, per permettere lo svolgimento in sicurezza della Corsa delle torri.

Un’Ordinanza emessa dalla Polizia locale vietà dalle ore 14, e fino al termine della manifestazione, in piazza, via Ercole Rosa fino all’intersezione con viale Bigioli e via Garibaldi, il transito e la sosta. Nello stesso orario i soli residenti in via Garibaldi e chi si dovrà recare in farmacia potranno entrare o uscire in senso unico alternato con obbligo di proseguire dritto da via Massarelli a via Salimbeni e da via Collio a via Nazario Sauro.

Dalle ore 17, e fino al termine della manifestazione, vengono inoltre istituiti il divieto di transito e sosta in via Cesare Battisti e via Eustachio con contestuale predisposizione del senso unico alternato in via Porta Orientale verso via Massarelli e con il divito di sosta in via Cesarse Battisti, all’altezza del civico numero 11, e piazzetta Longinotti.

Dalle ore 19 in Piazza del Popolo sarà vietato il libero transito ai pedoni non muniti di biglietto d’ingresso con esclusione ovviamente dei residenti.

In caso di maltempo l’Ordinanza non verrà applicata.