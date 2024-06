Fratelli d’Italia fa il pieno di voti: la soddisfazione del Circolo di San Severino

Nei 13 seggi del Comune di San Severino la percentuale più alta dei consensi è andata a Fratelli d’Italia con il 41,43% (1.889 voti). Un risultato importante per il partito di Giorgia Meloni che va oltre i già lusinghieri traguardi ottenuti nelle Marche (32,90%) e in provincia di Macerata (36,65%). E, se rapportato al dato nazionale (28,82%), dimostra quanto sia radicato “Fratelli d’Italia” a San Severino.

“Vogliamo ringraziare i cittadini settempedani che alle recenti Europee hanno votato in maniera convinta per FdI e Giorgia Meloni – sottolineano il segretario del partito locale, Gabriele Pacini, e il consigliere comunale Tiziana Gazzellini –, sono stati davvero molti e questo, se da un lato ci ripaga del costante e capillare lavoro di ascolto e presenza sul territorio, dall’altro lato ci dà forza per proseguire nell’azione di interlocuzione con le istituzioni regionali e nazionali, nonché con la struttura commissariale per la ricostruzione, a sostegno dei progetti che possono garantire un futuro alla città di San Severino. Esprimiamo inoltre soddisfazione per aver contribuito, con le molte preferenze espresse dai cittadini settempedani, all’elezione – storica – di un rappresentante marchigiano di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Ciccioli, cui vanno le congratulazioni del nostro Circolo. Gli auguriamo un buon lavoro, chiedendo fin da subito attenzione per i nostri territori e per le loro eccellenze da salvaguardare e valorizzare oltre i confini nazionali”.