Calcetto: 2-2 in casa contro l’Aurora Treia, reti di Nardi e Pellegrini

Esordio casalingo con pareggio (2-2) per il Serralta che deve dividere la posta in palio con l’Aurora Treia. Appuntamento con la prima vittoria rimandato per i gialloblù che conquistano comunque il primo punto in campionato e muovono la classifica, anche se resta un po’ di rammarico per non aver mantenuto il vantaggio(metà ripresa e durato soltanto tre minuti) e per aver “regalato” il pari agli avversari con un autogol. In un match equilibrato il Serralta ha disputato nel complesso una buona prova che poteva portare ad un risultato migliore grazie ad un finale di gara buono in cui il portiere treiese ha detto di no per due volte ai tentativi settempedani che potevano dare l’intera posta in palio. La prossima settimana sarà intensa per i ragazzi di Falsetti chiamati al doppio impegno: lunedì 11 ottobre è di nuovo tempo di Coppa Marche con la sfida in casa contro il Cus Macerata (primo in serie C1 a punteggio pieno) mentre venerdì 15 ottobre per il terzo turno di campionato ecco la trasferta a Filottrano.

La cronaca

Per il debutto casalingo del Serralta c’è il derby contro l’Aurora Treia. I gialloblù, dopo il ko alla prima giornata, cercano riscatto e punti. L’inizio di partita non è dei migliori e non promette bene perché una distrazione difensiva consente a Caracini di inserirsi centralmente e di mettere in porta con un preciso diagonale. Al minuto 11 ci provano in tandem Nardi, tiro respinto dal portiere, e Paciaroni, ribattuta alta. Un minuto dopo è miracoloso Bardho a salvare sulla linea dopo che una carambola fortunosa stava per premiare gli ospiti. Nardi è fermato ancora dalla parata di Pacetti, mentre Dialuce conclude di poco fuori. Vignati nel giro di 60 secondi è bravo a fermare i tentativi di Diop e di Bajrami. Al 26’ il Serralta ha una buona chance su tiro libero, ma il tiro di Bonci è messo in angolo dal portiere. Sugli sviluppi del corner, però, i gialloblù di casa impattano grazie a Nardi che capitalizza al meglio un ottimo assist di Piccinini. Prima del riposo altro tiro libero per il Serralta che viene calciato, questa volta, da Ciriaco con pallone di poco sul fondo. Ripresa che parte all’insegna dell’equilibrio che può spezzarsi al minuto 8 quando Pellegrini ha una grande occasione ma Pacetti è bravissimo in uscita a chiudere lo specchio della porta. Al 13’ Nardi trova il varco sulla sinistra con una grande azione personale che lo porta all’assist per Pellegrini prontissimo a chiudere sul secondo palo. Serralta avanti 2-1. Al 16’ però ecco il patatrac. Vignati e Paciaroni non si intendono su lancio lungo dell’Aurora Treia. Sul pallone va il centrale gialloblù che tocca all’indietro per servire il proprio portiere che nel frattempo era uscito e così viene fuori un pallonetto beffardo che regala il pareggio ai rivali. I gialloblù reagiscono con orgoglio e voglia di vincere e per due volte sfiorano il nuovo vantaggio: Pellegrini manca la doppietta per la parata di Pacetti, stessa cosa per Nardi che vede la pregevole girata dal limite deviata dall’estremo ospite. Allo scadere per poco non arriva la beffa quando Caracini trova un gran tiro che Vignati è bravissimo a respingere. E’ l’ultime amozione di un match che dà un punto a testa a due formazioni che hanno rovato a superarsi fino all’ultimo istante.

SERRALTA: Vignati, Palazzesi, Ciriaco, Paciaroni, Dialuce, Bonci, Gashi, Pellegrini, Bardho, Malandra, Nardi, Piccinini. All. Falsetti

RP