Al MARec un’opera inedita donata in forma anonima da un acquirente privato

Sarà presentata dal dottor Matteo Mazzalupi, giovedì 16 maggio, alle ore 17, nella sala convegni del MARec, il Museo diocesano dell’Arte recuperata, di San Severino, un’opera inedita proveniente da Vestignano di Caldarola, donata in forma anonima da un acquirente privato alla parrocchia dei Santi Martino e Gregorio di Caldarola.

La tavola, che rappresenta da un lato San Martino che dona il suo mantello e dall’altro la Madonna con Bambino, consiste in uno stendardo processionale che, dopo il restauro avvenuto grazie ai fondi dell’8 per mille alla Chiesa cattolica, sarà esposto al MARec fino a quando non tornerà agibile la chiesa di Vestignano.

La presentazione avverrà in occasione delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che hanno come tema “XL Concordato. Quaranta anni di intese e progetti per la promozione dei beni culturali ecclesiastici”.