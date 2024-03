Intervalliva, “L’Amministrazione si è data da fare trovando interlocutori sempre presenti come Acquaroli e Baldelli”

“Sull’intervalliva San Severino – Tolentino non abbiamo mai smesso di crederci e ho sempre riferito in Consiglio comunale degli aggiornamenti che hanno riguardato il progetto di questa strada ora divenuto un sogno realizzabile per la comunità settempedana e per l’intera vallata del Potenza che da decenni, ormai, attende di uscire dall’isolamento”.

Il sindaco Rosa Piermattei, all’indomani dell’approvazione del Contratto di programma 2021 – 2025 da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Anas nel corso dell’ultima seduta del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, torna a parlare di uno “dei progetti cui l’Amministrazione comunale settempedana si è dedicata nel corso del suo mandato. Sull’intervalliva insieme alla Regione, alla Provincia, al Comune di Tolentino, all’Anas, alla società Quadrilatero e a tutte le realtà che hanno avuto un ruolo in questa storia, siamo riusciti a fare squadra. Va dato atto al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e all’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, di aver messo grande impegno presso il Governo centrale, e quindi il Ministero stesso, per l’assegnazione dei necessari fondi. Un impegno in prima linea, sul quale ci siamo confrontati tantissime volte, che ha consentito di inserire il progetto dell’intervalliva all’interno del nuovo Contratto di programma. Si tratta di un’importante via di collegamento che consentirà alla nostra comunità, e a quella della intera vallata del Potenza per uscire dall’isolamento, e che porterà benefici all’economia locale e alle imprese del territorio. La nostra Amministrazione si è data da fare e ha trovato interlocutori sempre presenti, come Acquaroli e Baldelli, che ora vedono dal Governo il recepimento dell’ossatura del nuovo Piano regionale delle infrastrutture Marche 2032 adottato poche settimane fa dalla intera Giunta marchigiana. Per il 2025, come ha rassicurato lo stesso Baldelli, è prevista la cantierizzazione dell’intervalliva San Severino – Tolentino assieme a quella degli altri lotti della Pedemontana nella zona a sud della Regione”.