Volley, l’Under 13 si fa onore a Pesaro: chiusa la stagione

E’ calato ieri il sipario sulla stagione della pallavolo settempedana. Le ragazze dell’Under 13, dopo aver conquistato il secondo posto a livello provinciale, hanno partecipato alla fase finale regionale svoltasi a Pesaro chiudendo la competizione con una settima posizione che rende orgogliosi tutti perché le ragazze sono state straordinarie per impegno, caparbietà e crescita tecnica. Un plauso a loro e al coach Lorenzo Muscolini coadiuvato dalla giovane Alessia Lullo.

Ora tutti in vacanza per ricaricare le batterie in vista della ripartenza autunnale per vivere una stagione “normale” senza l’incubo Covid.