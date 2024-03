In evidenza a Porto San Giorgio le ragazze della ginnastica artistica

Le ragazze della ginnastica artistica del Serralta sono state di recente impegnate in due giornate di gare che hanno portato ottimi riscontri e grande soddisfazione per tutti coloro che stanno lavorando a questo settore.

Teatro della manifestazione, svoltasi sotto l’egida della Federginnastica, è stato il palas di Porto San Giorgio che ha ospitato le competizioni riservate alle prove a squadre ed a quelle individuali. Le giovani atlete settempedane, accompagnate dai tecnici Leonardo e Giorgia Rocchetti insieme alla collaboratrice Lucia Taffio, si sono messe in evidenza raccogliendo risultati importanti a testimonianza che quanto svolto fino ad ora durante gli allenamenti è stato più che buono.

Un plauso va rivolto a tutte le ragazze per l’impegno profuso e per le prestazioni fornite comprese le più inesperte che erano all’esordio assoluto nelle varie discipline. Come si diceva belle notizie, sotto forma di piazzamenti, sono giunte al termine delle gare e merita la copertina soprattutto la bravissima Aurora D’Ercole (nella foto sotto) che è stata capace di salire sul gradino più alto del podio nell’individuale.

Anche le altre atlete si sono messe in mostra palesando una preparazione di rilievo.

Molto bene per il Serralta anche la prova a squadre, dato che le due formazioni impegnate si sono classificate al secondo posto.

Ecco le ragazze che hanno composto le due formazioni: Elena Paciaroni, Federica Pelagalli, Giulia Serrani, Gaia Taddia, nella squadra 1;

Martina Bonacucina, Elena Dezi, Amy Sampaolo, nella squadra 2.

Roberto Pellegrino