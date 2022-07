Archiviata tra gli applausi l’edizione del ritorno del festival dedicato alla comicità “SanSeveRido”. L’evento, un appuntamento che in passato ha segnato la storia e la tradizione nei calendari estivi di San Severino, ha visto collaborare tra loro l’Amministrazione comunale, la Pro loco, l’associazione Fontana e l’associazione Lido degli Aranci.

L’edizione 2022 ha assegnto il premio “Remo Cerquoni”, intitolato a chi portò il festival per la prima volta in Piazza del Popolo, alla marchigiana Elisabetta Sabatini. Secondo posto per Luisanna Vespa di Roma e terzo posto per Alessandro Ciacci di Rimini. La direzione artistica dell’evento è stata firmata da Angelo Carestia che ha scelto i 12 marcatori della risata, protagonisti dell’edizione di quest’anno, tra le scuole della comicità nazionale: da Milano a Palermo, passando per Roma, Bologna e altre città d’Italia.

Numerosi anche gli ospiti: da Laura Marcolini a Enrico Paris da Gianluca Agostinelli a Stefano Vigilante e, ancora, Paolo Casagrande e Carmine Faraco, volto noto di Colorado Caffè e Zelig. Le tre serate del “SanSeveRido” sono state presentate da Marco Moscatelli e dalla bellissima Francesca Berrettini e allietate dalle voci di Aurora Kuda ed Eva Capomagi.