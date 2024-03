Uteam, nuovo “sold out” per l’incontro sulla parità di genere

Dopo Visso, successo di pubblico anche per la tappa a Castelraimondo dell’evento “Diplomatiche, organizzatrici, mecenati: storie del passato per donne protagoniste del presente. Incontri itineranti con racconti drammatizzati, musica e testimonianze per riflettere sulla parità di genere”.

Promosso dall’Uteam, con il patrocinio e contributo della Commissione per le Pari opportunità della Regione Marche e con il patrocinio dei Comuni di Visso e Castelraimondo, l’evento ha affrontato il tema della parità di genere sotto diversi aspetti e con diversi ospiti.

A Castelraimondo, dopo i saluti del sindaco Patrizio Leonelli, dell’assessore ai servizi sociali Ilenia Cittadini, di Paola Gerini, membro della Commissione per le Pari opportunità e della direttrice Uteam, Anna Vissani, la professoressa Maria Pierandrei dell’Uteam ha portato il pubblico a conoscere la storia di donne colte e straordinarie diplomatiche al Governo nella Marca camerte tra XIV e XVI secolo, governanti che hanno saputo incidere nella storia, cercando di favorire il dialogo alle armi.

Gli intermezzi musicali sono stati a cura della flautista Claudia Piccinini, le letture sono state realizzate da Alberta Ricottini e della regista Gabriela Eleonori.

Ospite dell’incontro l’associazione Con “tatto” Donne Insieme Odv, che si occupa di fornire sostegno alle donne alle prese con importanti patologie e di mettere in campo azioni volte al reperimento di fondi per acquistare utili presidi medici da donare alle strutture del territorio dell’alto maceratese. La psicologa psicoterapeuta Francesca Pigliapoco del Centro antiviolenza Macerata, ha spiegato quali sono gli importanti servizi pubblici presenti nel territorio regionale per dare concreto sostegno alle donne che si trovano ad affrontare situazioni complesse che molto spesso coinvolgono anche i minori. A moderare entrambi gli eventi la giornalista Barbara Olmai.

Ospite del primo incontro a Visso anche Deborah Pantana, consigliera di parità della Provincia di Macerata e, nell’incontro di Castelraimondo il consigliere regionale Renzo Marinelli.

Da tutti gli intervenuti è stato sottolineato quanto sia importante promuovere occasioni formative come queste, volte ad agire sulla cultura, sulla conoscenza e sul rispetto.

L’Uteam ringrazia tutte le persone che si sono prodigate per organizzare l’evento e il gruppo di lavoro della sede Uteam di Castelraimondo per la calorosa accoglienza, la referente Gabriella Sparvoli e le volontarie Carolina Casoni e Lucilla Oliva.