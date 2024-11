Settempeda, sconfitta di misura a Marina Palmense: gol subito all’89’ su punizione

Al termine di 90’ intensi e combattuti la Settempeda viene beffata nel finale dalla Palmense che trova una punizione vincente con Haxhiu che regala ai locali un successo a quel punto insperato. Partita che sembrava avviata verso un pareggio ad occhiali che sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto in campo, anche se i biancorossi possono recriminare per non aver sfruttato fino in fondo la superiorità mostrata nel primo tempo mancando in alcune finalizzazioni. Secondo tempo che ha visto una Palmense iniziare meglio (come d’altra parte si era verificato al via della gara) con decisione e sfruttando la fisicità delle due punte e che ha avuto buone chance. Match poi decisamente in equilibrio con le due squadre più stanche e meno pimpanti anche se i biancorossi hanno mostrato una certa supremazia territoriale. Alla fine, quando il pari sembrava scritto, ecco l’episodio che cambiava tutto. Volendo riassumere il pomeriggio si potrebbe dire che la partita si è decisa su due punizioni: quella di Quadrini respinta dal palo interno, quella di Haxhiu che ha centrato il bersaglio.

La cronaca

Per la nona giornata la Settempeda affronta l’insidiosa trasferta in riva all’Adriatico sul terreno della Palmense. Buon inizio della squadra di casa che mostra da subito un ritmo alto e sul fattore sorpresa e sulla conoscenza del campo di dimensione ridotte. Settempeda che però non si scompone e prende le misure in fretta iniziando a gestire il gioco. Biancorossi che al 10’ partono in velocità con Pagliari (uno dei più positivi insieme a D’Angelo) chiamato al tiro che però non riesce per un contrasto con un difensore, e poi con Cappelletti che fa tutto da solo ma il suo rasoterra è troppo debole. Sul capovolgimento di fronte la Settempeda preme a lungo fino a trovare il sinistro di Montanari che Osso respinge in tuffo. Rango da pochi passi spinge in porta. L’assistente segnala il fuorigioco e la rete viene annullata. La Palmense si fa vedere con Del Rosso che manda alto un tentativo con il sinistro. Ottimo scambio di prima tra Cappelletti e Farroni che scatta verso la porta e viene messo giù proprio al limite. Punizione che Quadrini cerca di piazzare nell’angolino basso ma Osso intuisce e in tuffo compie un bell’intervento per mettere in angolo. Al 29’ ancora calcio piazzato per i biancorossi con Montanari che dalla lunga distanza manda un sinistro che vede Osso respingere con qualche difficoltà poi Finucci arriva prima di tutti per smorzare di petto al proprio portiere. Al 32’, sfruttando un errato disimpegno settempedano, la Palmense lancia a campo aperto Pelliccetti anticipato fuori area da Bartoloni che spazza di piede. Al 43’ recupero palla ospite con Pagliari che suggerisce a sinistra per Quadrini che dal limite fa partire un bel destro che sfiora il palo. Al 45’ ancora Pagliari pesca in profondità Rango che può affondare da solo in area. Diagonale in corsa largo. Avvio di ripresa con brivido per i biancorossi: palla in area per Pelliccetti che elude Bartoloni e indirizza verso la porta vuota con Massini, rientrato prontamente, pronto a salvare sulla linea. La partenza sprint della Palmense crea difficoltà agli ospiti che concedono un’altra chance a Pelliccetti che scarica il destro deviato da Palazzetti in scivolata. Su due dei cinque angoli conquistati dai locali in sette minuti la Palmense è molto pericolosa nel gioco aereo prima con Petruzzelli poi con Del Rosso con palloni fuori di poco. La replica ospite arriva su calcio piazzato: Quadrini da circa 25 metri indirizza un gran destro alla sinistra del portiere che sbatte sul palo interno e poi torna in campo. Al 21’ riparte Frascerra che coglie di sorpresa i difensori biancorossi e conclude rasoterra con Bartoloni reattivo nel deviare in tuffo. Ancora Frascerra in azione in area con tiro di destro che finisce alto. Al 31’ si muove il neo entrato Perez che difende palla e allarga verso destra per Massini che in corsa colpisce male mettendo sul fondo. Poco dopo arrivano due situazioni favorevoli per Maccioni, una delle quali su perfetto passaggio di Perez: l’attaccante però in entrambe le occasioni manca il controllo decisivo per poter calciare con pericolosità verso la porta fermana. Ad un minuto dal novantesimo l’episodio che ribalta il match: punizione dalla distanza, batte Haxhiu, destro perfetto che supera la barriera e si infila sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Bartoloni. Esecuzione balistica perfetta. Alla Settempeda non resta che il recupero, ma occasioni non ne arrivano e così la partita si chiude con i tre punti che vanno alla Palmense mentre i biancorossi tornano a casa con tanto amaro in bocca.

PALMENSE-SETTEMPEDA 1-0

MARCATORI: st 44’ Haxhiu

PALMENSE: Osso, Fuglini (14’ st Ferri), Gregonelli (24’ st Biondi), Petruzzelli, Silenzi, Finucci, Del Rosso (14’ st Goxai), Haxhiu, Pelliccetti Edoardo, Nazziconi, Frascerra. A disp. Marcoaldi, Compieta, Pieragostini, Cesetti, De Angelis, Pelliccetti Matteo. All. Cardelli.

SETTEMPEDA: Bartoloni, D’Angelo, Montanari, Pagliari, Palazzetti, Mulinari (26’ st Dolciotti), Massini, Rango, Cappelletti (23’ st Maccioni), Quadrini, Farroni (19’ st Perez). A disp. Braghetti, Piccinini, Eugeni, Rabini, Staffolani Edoardo, Sfrappini. All. Ciattaglia

ARBITRO: Giorgini di Jesi; assistenti Ulisse e Riggio di Macerata

NOTE: ammoniti Petruzzelli, Finucci, Silenzi, D’Angelo, Massini, Palazzetti, Angoli: 9-4. Recupero: pt 2’, st 4’

Roberto Pellegrino