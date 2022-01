Basket, si ferma la serie D: la società sospende pure l’attività giovanile

La Federazione italiana pallacanestro ha deciso di fermare il campionato di serie D per tre giornate causa Covid 19. La Rhütten San Severino riprenderà il cammino il 29 gennaio, in casa, con Porto Sant’Elpidio. Il 6 febbraio si recupererà la 2^ giornata del girone di ritorno bloccata per la recrudescenza della pandemia, con i biancorossi di coach Sparapassi impegnati a Macerata e, a fine girone di ritorno, il 13 e ed il 20 marzo, verranno recuperate la 3^ e la 4^ giornata che per i settempedani coincidono con gli impegni con il Ponte Morrovalle in casa e la Pallacanestro Pedaso in trasferta.

Anche l’attività giovanile si è fermata fino al 30 gennaio.

«Questa settimana – precisa il diesse Guido Grillo – abbiamo deciso di fermare tutta l’attività, compresi gli allenamenti della prima squadra che comunque era rimasta attiva fino al giorno dell’Epifania, per poi ricominciare in generale lunedì prossimo, 17 gennaio, con il training dal minibasket alla prima squadra».

Luca Muscolini