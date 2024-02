“Cids Cup”: il 10 marzo il palasport sarà la “capitale” della danza sportiva

San Severino si appresta a ospitare, per la prima volta nella storia, un evento di danza sportiva di assoluto livello. Il 10 marzo prossimo si svolgerà in tutta Italia la prima edizione della “Cids Cup”, un evento organizzato e promosso dal Coordinamento italiano danza sportiva affiliato alla Fids, la Federazioe italiana danza sportiva.

Per la regione Marche è stata scelta la città di San Severino con il suo palazzetto comunale “Albino Ciarapica”. Sarà una giornata dedicata alla danza sportiva in generale senza distinzione di stili, ma soprattutto sarà una grandissima occasione per promuovere questo sport nel nostro territorio.