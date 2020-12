L’Avis chiude 2020 col pacco di Natale e iscritti in aumento

Domenica di festa per i donatori dell’Avis chiamati a ritirare in sezione il tradizionale pacco-dono di Natale. Le regole anti-Covid non hanno permesso assemblee o incontri ufficiali: sono arrivati alla spicciolata, hanno salutato gli amici del direttivo che erano lì ad aspettarli e sono tornati a casa con un regalo più che altro simbolico, che premia il loro altruismo. Un piccolo gesto, insomma, per un grande atto di generosità che i donatori di sangue compiono ogni volta che possono.

E’ intervenuto anche il sindaco Rosa Piermattei per un saluto ed era presente, fra gli altri, l’ex presidente Alberto Pancalletti, colonna portante dell’Avis per lungo tempo.

A ben guardare poi le cifre avisine la città di San Severino può andar fiera dei suoi volontari.

Nonostante il 2020 sia stato un anno davvero difficile per colpa del Covid, l’associazione settempedana ha visto infatti aumentare il numero dei soci e ha tenuto sostanzialmente allo stesso livello del 2019 il numero delle donazioni.

Ad oggi, 13 dicembre, i donatori sono 598 (e 39 alla prima donazione), mentre esattamente un anno fa erano 557 (e 22 alla prima donazione). Dunque, 41 in più.

A livello di donazioni quest’anno se ne sono registrate 895 (625 di plasma interno e 270 plasmaferesi) contro le 916 dello scorso anno (644 di plasma intero e 272 plasmaferesi), nonostante siano state annullate 6 sedute a causa di problemi organizzativi non legati al Covid.

Un risultato che il presidente Anelido Appignanesi e i membri del Consiglio direttivo hanno commentato con soddisfazione perché i dodici mesi che ci stiamo lasciando alle spalle sono stati piuttosto complessi per molte famiglie. E tanti problemi hanno riguardato anche gli uomini e le strutture di riferimento dell’Avis.

Pertanto, si guarda avanti con determinazione, forti delle cifre che parlano di nuovi donatori e fiduciosi per la crescente consapevolezza pubblica di quanto sia importante donare sangue.