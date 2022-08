Il Porto Sant’Elpidio Basket ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Ciampaglia, centro che nella scorsa annata ha vestito la maglia della Vigor Basket Matelica. Il nuovo pivot biancoazzurro, nonostante la giovane età, è pronto a portare grande esperienza e qualità per i colori difesi dalla squadra allenata da coach Rossano Cappella.

Ciampaglia, 203 cm, è un classe 1996 e, in carriera, ha spaziato in diversi campionati dalla Serie C gold fino alla serie B nazionale. Cresciuto nel panorama cestistico jesino, Ciampaglia ha vissuto la sua prima esperienza senior proprio con Jesi in serie D per poi approcciarsi alla serie C silver con la casacca di Tolentino. Per lui anche una piccola esperienza nell’allora Lega Due con l’Aurora Jesi. Poi, in giro per l’Italia con Taranto, Viterbo, Liburnia, Vasto fino all’approdo a Matelica, culminato con la promozione in serie B al termine della scorsa stagione.

Insomma, un giocatore giovane, ma di grandissima esperienza che aiuterà il Porto Sant’Elpidio Basket a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione in serie C gold.