Basket, la Rhutten torna al successo contro il Porto San Giorgio

Una superba Rhütten si leva la scimmia dalla spalla e, grazie ad una prova d’altri tempi, obbliga alla resa (68-59) dopo un tempo supplementare la terza forza del campionato Virtus Porto San Giorgio che arrivava a San Severino forte di un record di 5 vittorie di fila. Grazie alla cura Campetella che comincia a farsi sentire i biancorossi del presidente Francesco Ortenzi si tolgono dallo scomodo ultimo posto in graduatoria, agganciando il duo Il Ponte-Vigor Matelica, anche se le dirette rivali devono recuperare un confronto. Dopo una gara gomito a gomito con i quotati rivieraschi la Rhütten approda all’overtime dove si scatena, infliggendo ai rossoblù di Boccolini un parziale di 11-2 che fa pendere definitivamente l’ago della bilancia su sponda biancorossa. La regia ispirata di Magnatti, i “traccianti” di Sorci e Strappaveccia, la tenacia di capitan Cruciani e Ruggero Ortenzi, la serata straripante di Potenza non lasciano scampo al PSG. Il confronto si conclude con il boato per la tripla di Della Rocca che suggella un successo meritato per la forza di volontà dimostrata dai padroni di casa in tutto il confronto. «I ragazzi hanno messo in mostra un super atteggiamento – commenta a fine gara il nuovo coach Samuele Campetella -. Per tutta la settimana successiva alla sconfitta di stretto margine con Il Ponte si sono impegnati al massimo, hanno ascoltato i consigli miei, del “Toro” Tortolini e degli altri dirigenti e contro il PSG sono rimasti compatti anche quando i nostri avversari hanno tentato di dare uno scossone al match. È stata una meritata vittoria del gruppo ottenuta con lucidità e con una grande forza mentale che fanno ben sperare per il prosieguo del nostro cammino. Bravi tutti ma vorrei sottolineare la prova di Strappaveccia al ritorno dopo un lungo stop per infortunio. È stato molto utile anche nella fase difensiva». Forse ora per la rianimata truppa settempedana si apre un altro campionato. Intanto giunge propizia la pausa per la coppa Italia di serie A per metabolizzare gli schemi del nuovo coach. Raggiante, come tutti i biancorossi, per la vittoria di platino ottenuta contro la corazzata Porto San Giorgio.

RHÜTTEN SAN SEVERINO-BCHEM VIRTUS PORTO SAN GIORGIO 68-59 dts

RHÜTTEN: Piermattei, Magnatti 4, Vignati 2, Fianchini, Cruciani 8, Severini 2, Potenza 19, Della Rocca 3 (1 tiro da 3 punti), Tiranti, Ortenzi 5, Sorci 18 (5t. da 3p.), Strappaveccia 7 (1t. da 3p.). All. Campetella

VIRTUS PORTO SAN GIORGIO: Calcinari 4, Moretti, Cappella 10, Treggiari 13, Ndour 10, Giacobbi 6, Evandri, Virgili, Barchetta 2, Alessandrini 11, Tommasini 3. All. Boccolini.

ARBITRI: Asia Mancini ed Italo Adinolfi

Parziali: 15-15, 17-19, 20-13, 5-10, 11-2; progressivi: 15-15, 32-34, 52-47, 57-57, 68-59; uscito per 5 falli Cappella (Porto San Giorgio).

Luca Muscolini