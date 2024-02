Calcetto: 3-3 per il Serralta nel derby con le Cantine riunite Tolentino

Il derby contro le Cantine riunite, disputatosi al Palasport Chierici, consente al Serralta di mantenere la vetta della classifica (due punti di vantaggio), anche se ora le squadre che inseguono da vicino sono diventate due e sono le compagini di Castelraimondo (la Folgore ha appaiato il C5 che ha riposato). Derby che si conclude senza vincitori né vinti, un pareggio che porta un punto a testa alle due contendenti al termine di una partita equilibrata, combattuta e rimasta in bilico fino al termine. Insomma, tutto quello che ci si aspettava alla vigilia che poi il campo ha confermato per un match che non ha tradito le attese. Protagonisti di serata sono stati Teodoro Santini per i padroni di casa e Gustavo Gouveia per i gialloblù. Le loro triplette hanno sancito il risultato finale, un 3-3 che permette di muovere la classifica ad entrambe le formazioni e di mantenersi in corsa per i rispettivi traguardi: Cantine riunite per cercare di entrare in zona play off; Serralta per consolidare il primato e per continuare ad inseguire l’obiettivo del salto di categoria. L’avvio di gara è stato frizzante e con ritmi alti. I tolentinati sono partiti forte e dopo appena sei minuti hanno sbloccato il punteggio con Santini che si è ripetuto nel giro di 5’ siglando il 2-0. A questo punto il Serralta ha reagito e lo ha fatto con personalità e decisione. E’ entrato in scena Gustavo che al 17’ ha accorciato le distanze per poi ripetersi al 23’ con la rete del 2-2. Dopo l’intervallo il match non è cambiato ed ha vissuto lo stesso copione. Pronti via e Santini ha fatto di nuovo centro riportando avanti i locali, ma Gustavo non ha voluto essere da meno del bomber rivale tanto da trovare anche lui la tripletta personale al minuto 14. Il finale di gara, pur restando sul filo dell’incertezza, non ha portato variazioni al punteggio che è rimasto bloccato sul 3-3 fino all’epilogo di una sfida intensa, piacevole e divertente. Il Serralta dovrà ora cercare di tornare a festeggiare la vittoria in un 2024 che per il momento ne ha portata in dote soltanto una (per il resto due pari e un ko) e potrà farlo fin dal prossimo impegno, quello casalingo contro Grottaccia.

Le formazioni

CANTINE RIUNITE: Schiavoni, Serrani, Chacon, Lambertucci, Santini, Barletta, Fermanelli, Paolella, Stacchiotti, Cardella, Dano, Di Ronza. All. Zamponi

SERRALTA: Vignati, Luciano, Dialuce, Bonci, Gustavo, Pellegerini, Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini. All. Gentilucci

Roberto Pellegrino