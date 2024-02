Stage in biblioteca per una giovane liceale del “Bambin Gesù”

Il Comune ha sottoscritto una convenzione con il Liceo paritario “Bambin Gesù”, Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane con sede a Castello al monte, finalizzata ad accogliere gli stage formativi degli studenti nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che di fatto hanno riformato i percorsi dell’alternanza scuola – lavoro nella scuola secondaria di secondo grado.

La Giunta settempedana, sentito il parere favorevole dell’assessorato ai Servizi sociali, ha dato quindi il via libera per il primo stage di una giovane liceale che sarà impegnata, per un minimo di 50 ore, presso la biblioteca civica “Francesco Antolisei”.