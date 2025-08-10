Pubblico delle grandi occasioni per la partita del Centenario: Settempeda-Maceratese

Uno stadio “Soverchia” con tribuna gremita ha fatto da cornice alla “Partita del Centenario” fra Settempeda e Maceratese. L’allenamento congiunto fra le due formazioni è stato l’evento ideale per celebrare il centenario della nascita della Società Sportiva Settempeda (1925-2025), il primo appuntamento di altri che arriveranno nei prossimi mesi.

I padroni di casa hanno indossato per l’occasione la maglia ideata appositamente per la stagione del centenario.

Sono intervenuti per i saluti di rito Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, Marco Crescenzi, Presidente della Settempeda, Federico Corvini, promotore delle iniziative per celebrare il centenario, Gabriele Cipolletta, lo storico del calcio locale (bello il ricordo del forte legame che unisce da sempre Maceratese e Settempeda) e Marco Travaglini, ex calciatore della Maceratese (dal ’90 al 93, anche in C2). C’è stato ovviamente anche il test fra le due squadre che hanno messo in campo impegno e buone trame divertendo i tifosi presenti grazie ad una gara piacevole e ben giocata. Alla fine, come era pronosticabile, ha vinto la Maceratese (0-4), ma i biancorossi di casa hanno ben figurato (0-0 il primo tempo) dimostrando già buona organizzazione e attitudine in tutte le fasi dell’incontro.

La cronaca

Le doppiette di Samuele Neglia e Mirco Cirulli hanno deciso la partita del “Soverchia”. Tutti i gol sono arrivati nella ripresa(tre nei primi nove minuti). Novanta minuti godibili, ben interpretati dai protagonisti e partita su buoni ritmi malgrado i carichi della preparazione. Entrambi i tecnici possono essere soddisfatti. Primo tempo piacevole, ben giocato anche dalla Settempeda. Nella ripresa, fin da subito, molte sostituzioni dall’una e dall’altra parte, come si usa nelle gare di questo periodo dell’anno, utili ai mister per avere indicazioni varie e ai giocatori per mettere benzina nelle gambe.

Una curiosità: si sono “sfidati” i gemelli Marchegiani; Paride in porta con la maglia della Settempeda, Giosuè in difesa con la divisa della Maceratese.

Primo tempo. Al 17′ calcio di rigore, atterramento di Cirulli, per la Maceratese: batte Neglia ma la palla finisce a lato. Al 23′ ci prova Ruani con un rasoterra, però Marchegiani fa buona guardia. Tre minuti più tardi è la Settempeda a creare una buona occasione: apertura di Perez per Rango sulla destra, cross al centro per la testa di Meschini che da ottima posizione conclude debolmente fra le braccia di Gagliardini. Sul finire del tempo Cirulli impegna ancora il portiere locale con una conclusione dal limite.

Ripresa. La Maceratese parte a razzo e dopo appena un minuto è già in vantaggio grazie a un guizzo di Neglia. Pochi minuti (4′) ed ecco il raddoppio di Cirulli, bravo a trovare il varco giusto in area di rigore. A calare il tris, all’8′, è di nuovo Neglia che infila con un sinistro rasoterra dopo un secco dribbling. La Settempeda si fa pericolosa prima con Tulli (11′), che ci prova dalla distanza senza fortuna, poi (32′) e dopo con Compagnucci che, dopo una pregevole azione personale, vede il sinistro infrangersi sul palo. Nel mezzo si registra il quarto gol della Maceratese che arriva con una azione di prima che viene finalizzata da Cirulli con un preciso rasoterra.

Le formazioni

Settempeda (PT): Marchegiani, Zappasodi, Dutto, Brandi, Pagliari, Perez, Rango, Quadrini, Sfrappini, Guermandi, Meschini. All. Pierantoni

Settempeda (ST): Giulietti, Zappasodi(29’ Corna), Dutto(35’ Amici), Eugeni, Sigismondi, Monachesi, Ammora, Paciaroni(35’ Massacci), Tulli, Compagnucci, Bernabei.

Non entrati: Mercanti, Francucci, Farroni, Montanari, Carloni.

Maceratese (PT): Gagliardini, Ciattaglia, Mastrippolito, Marchegiani, Lucero, Donzelli, Marras, Sabattini, Cirulli, Ruani, Neglia. All. Possanzini.

Maceratesse (ST): Sileoni, Kone, Mastrippolito, Marchegiani, Lucero, De Angelis, Marras, Ambrogi, Cirulli, Neglia, Papa.

Subentrati: Romitelli, Lorenzi, Perini, Marsili, Borgiani, Sciarra, Pazzaglia, Gironella, Viscillo, Prugni.

Arbitro: Valentin di Macerata

Reti: 46′ e 53′ Neglia, 49′ e 61′ Cirulli.

Roberto Pellegrino

Le dichiarazioni post partita di mister Pierantoni