Arriva un’altra goleada casalinga per il Serralta che schianta per 5-2 lo Junior Montemilone proseguendo la scalata in classifica posizionandosi nel gruppetto delle seconde subito a ridosso della capolista (due punti di distanza). I gialloblù si confermano in totale fiducia e in grande forma con questo largo e bel successo che dimostra come tutto il gruppo stia facendo benissimo e mostri attaccamento alla maglia oltre che un ammirevole impegno. Cresce così fiducia ed entusiasmo in casa Serralta visti i continui progressi ed i risultati positivi, anche altisonanti, con cui si sta procedendo in questa fase del torneo. Serata perfetta di tutta la squadra che invia tanti ottimi segnali e nella prossima trasferta a Civitanova Marche cercherà conferme e altri tre punti, sicuramente alla portata, contro il fanalino di coda Equipe Calcio.

La cronaca

Dopo il bel colpaccio esterno a Monte San Martino contro l’ex prima della classe, il Serralta non intende fermarsi e chiede strada allo Junior Montemilone per proseguire la marcia spedita nei piani alti della classifica. Intenzioni che trovano conferma dopo soli due minuti di gioco quando Sfrappini raccoglie un cross dal fondo indirizzando un preciso rasoterra nell’angolino più lontano alla sinistra del portiere. Vantaggio immediato dei gialloblù e primo gol in stagione per il centravanti(partita la sua che dura purtroppo appena 13’ per via di un problema muscolare). Al 9’ Bambozzi calcia una punizione centrale bloccata dal portiere, poi Cappellacci (entrato per Sfrappini) fallisce una buona chance su passaggio di Vissani. Montemilone più intraprendente tanto da ottenere al minuto 22 un calcio di rigore che però il rientrante Palazzetti devia in tuffo mantenendo così il vantaggio della propria squadra. Lo stesso numero uno di casa rischia molto qualche istante dopo con un disimpegno che favorisce l’attaccante avversario che però si mangia l’occasione più che propizia spedendo sul fondo. Al 35’ il Serralta trova il raddoppio: prodezza di Bambozzi che mostra la specialità della casa, ovvero una splendida punizione che manda la sfera sotto l’incrocio dei pali. I locali non si accontentano e spingono in avanti. Lambertucci, Rocci e Vissani ci provano in rapida successione ma senza fortuna mentre Vissani risulta più preciso al 42’ quando usando potenza e precisione trova il 3-0 con un diagonale rasoterra. Squadre al riposo. La ripresa si apre con Vissani che parte in velocità per poi servire Cappellacci che da distanza ravvicinata non trova lo specchio, cosa che Cappellacci riesce a fare al minuto 11 quando di testa trafigge Ciamarra sfruttando un preciso cross da destra dell’ottimo Sparvoli. Serralta sul velluto e match in discesa e in archivio. Non per Cappellacci che al 36’ firma doppietta personale e cinquina gialloblù con una scivolata sotto porta. I ragazzi di Masciani certi della vittoria rallentano un po’ nel finale dando modo al Montemilone di farsi vivo. Nel giro di sessanta secondi(37’ e 38’) gli ospiti trovano le due reti che rendono meno pesante il passivo: sugli sviluppi di una mischia e con un diagonale basso. Prima del fischio finale tiro di Bambozzi parato dal portiere, poi tutti sotto la doccia con bottino pieno al Serrralta che festeggia l’ennesima convincente vittoria.

Le formazioni

SERRALTA: Palazzetti, Sparvoli, Rapaccioni (35’ st Magnapane), Lambertucci, Angeloni, Cruciani (31’ st Crescenzi), Lacchè, Rocci (1’ st Raponi), Vissani (18’ st Moretti), Bambozzi, Sfrappini (13’ Cappellacci). A disp. Spadoni, Bisonni, Baruni, Magarelli. All. Masciani.

JUNIOR MONTEMILONE POLLENZA: Ciamarra, Sparvoli, Beccerica, Sargoni, Siarra, Romagnoli, Ferrati, Zerani, Pascucci, Romagnoli, Mercuri. A disp. Maccari, Cicconofri E., Cicconofri D., Marinelli, Giannandrea, Pizzichini, Mari, Scattolini, Pannelli. All. Fratini.

Roberto Pellegrino