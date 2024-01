Ospedale, si è insediato il pediatra di libera scelta Enrico Gasparrini

Dall’autunno a San Severino opera un nuovo pediatra di libera scelta, Enrico Gasparrini.

Vale la pena ricordarlo per almeno due importanti motivi.

Il primo risiede nel fatto che, vista la carenza assoluta di pediatri e di medici di famiglia, avere un professionista così nel nostro paese è davvero un fatto da non sottovalutare.

Il dottor Gasparrini, infatti, viene da un’esperienza ventennale di servizio nel reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Macerata.

Il secondo motivo è legato al pensionamento di diversi medici di famiglia che da anni seguono i pazienti di San Severino. Molti genitori, dopo l’uscita di scena della dottoressa Pasquali (anche lei in pensione), sono rimasti senza il pediatra per i loro figli e di conseguenza li hanno affidati – in parecchi casi – alle cure del proprio medico “della mutua”, come si diceva un tempo.

Ora alcuni di questi vanno in pensione e i rispettivi “mutuati” dovranno scegliere nuovi medici di famiglia. Ecco, per i bambini e ragazzi o ragazze dai 6 ai 13 anni, c’è la possibilità di scegliere anche il dottor Gasparrini, il quale ha l’ambulatorio al quarto piano dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino e riceve nei seguenti orari:

lunedì ore 9-13

martedì ore 15.30-19

mercoledì ore 15.30-19

giovedì ore 9-12

venerdì ore 9-12.

“Come Associazione Help – dice la presidente Cristina Marcucci – ci siamo battuti perché San Severino potesse avere un secondo pediatra, oltre alla dottoressa Rastelletti, dopo il pensionamento della dottoressa Pasquali. Ed è giusto informare la cittadinanza che il servizio è stato garantito dall’Asur con l’arrivo del dottor Gasparrini. Peraltro la sua presenza consente all’ospedale stesso di avere una sorta di continuità nelle prestazioni per l’infanzia dopo l’altro importante pensionamento del dottor Castellini”.