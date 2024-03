“Cinquina” di Nardi e doppietta di Dialuce, piegata la Virtus Cupramontana

Nella larga vittoria (7-2), la terza di fila, del Serralta sulla Virtus Cupramontana i protagonisti sono Andrea Dialuce con una doppietta e Nicola Nardi che, con la cinquina messa a segno, è stato l’autentico mattatore della serata. Tutto secondo pronostici per questa sfida casalinga contro i terzultimi della classifica che si arrendono ad una squadra migliore e che cercava la vittoria per continuare la marcia da capolista solitaria. Restano cinque i punti di margine sulle seconde, ovvero la coppia formata dalle due compagini di Castelraimondo, anche se in realtà bisogna considerare che il margine è più esiguo dato che le rivali hanno una partita in meno rispetto ai settempedani (turno di riposo previsto all’ultima giornata). Resta così in bilico il discorso primato in un campionato combattuto, anche se il Serralta ha il proprio destino in mano e sarà molto importante non perdere punti e non mollare né mentalmente né sul piano dei risultati per mantenere il margine di vantaggio. Cosa questa che il Serralta ha puntualmente fatto al Palas Ciarapica in questo posticipo di lunedì in cui ha portato a casa l’ennesimo bottino pieno e lo ha fatto in maniera netta e meritata, al termine di un match che ha visto un avvio un po’ distratto dei locali che però si sono ripresi subito imponendo agli anconetani la propria qualità il gioco e la forza del gruppo. All’intervallo si era già sul 4-1. Dopo il botta e risposta tra Dialuce, che ha aperto le marcature al 6’, e Tantucci, pareggio dopo appena due minuti, è entrato in scena bomber Nardi che ha avviato il suo show con i primi tre gol (14’, 31’, 32’). Ancora Nardi ha inaugurato la ripresa con la rete del 5-1 che ha in pratica messo in discesa la sfida per i gialloblù che hanno chiuso i conti poi con Dialuce (17’) e con lo stesso Nardi (18’), cinque reti e miglior uomo del match. Ultimo squillo dell’incontro quello ospite con Grieco (22’) che ha reso un po’ meno pesante il punteggio, anche se il 7-2 conclusivo è eloquente su come sia andata la partita e di come i locali si siano dimostrati superiori ed abbiano vissuto una serata semplice e senza affanni. Unica nota stonata l’espulsione di Piccinini (fallo da ultimo uomo) che gli farà saltare la trasferta di Rosora, altra sfida che sulla carta appare alla portata dei ragazzi di Gentilucci.

Le formazioni

SERRALTA: Vignati, Luciano, Dialuce, Paciaroni, Bonci, Gustavo, Zagaglia, Cocchi, Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini. All. Gentilucci

VIRTUS: Anderlucci, Turchi, Piersanti, Rossini, Amadio, Colini, Cotulelli, Grieco, Lambertucci, Tantucci, Capogrossi, Marasca. All. Bracaccini.

r.p.