Settempeda battuta dalla capolista Matelica. E mercoledì c’è il recupero col Camerino

Per settanta minuti tiene testa alla capolista poi si arrende. La Settempeda perde in casa dei primi della classe, ma lo fa a testa alta e con una buona prestazione. Un episodio su palla inattiva cambia il match girandolo dalla parte del Matelica, squadra che ha confermato qualità e forza, che nel finale va sul velluto fino a raddoppiare allo scadere sancendo il 2-0 finale e la conquista di tre punti importanti che consolidano il primato. I biancorossi, invece, tornano a casa senza alcun punto, ma consapevoli di aver dato tutto pur in emergenza e alla fine ci sono riscontri positivi soprattutto sul piano dell’atteggiamento e dell’organizzazione vista in campo. Tanti i giovani che mister Ruggeri ha dovuto impiegare e tutti hanno risposto bene. Un pizzico di rammarico e di rimpianti sul palo colpito da Farroni (sullo 0-0) e sull’azione che ha sbloccato la gara, ma la Settempeda deve prendere fiducia da questa partita e utilizzarla per i prossimi impegni, il primo dei quali mercoledì prossimo (16 marzo) nel recupero di Camerino (ore 15).

Cronaca

Per la Settempeda prosegue il ciclo terribile e in questo turno c’è la trasferta in casa del rivale più temibile, il Matelica che è in testa alla classifica. Trasferta ancor più complicata per via delle tante assenze, ultima quella del difensore Forresi che porta ad una modifica della formazione, cioè Minnucci messo centrale al fianco di Campilia (benissimo entrambi) con Del Medico e Lullo terzini. A centrocampo entra Orlandani che si piazza in mezzo con Broglia e Panicari e Farroni esterni. Prima punta Ulissi con Mariselli qualche metro più indietro. Matelica (out Alessandro Ruggeri e con Vrioni e Aquilanti in panchina) con un 4-3-1-2 che vede il giovane Pettinelli trequartista alle spalle di Albanese e Samuele Ruggeri. Parte subito forte il Matelica che vuole sorprendere la Settempeda con ritmi alti e fraseggi stretti e rapidi. Al 5’ il difensore centrale Ferretti avanzato in area ospite conquista palla e calcia spedendo alto. Al 7’ Scotini fa spiovere sotto porta un bel pallone che Ruggeri va a deviare con un colpo di testa in tuffo indirizzando troppo centrale. Al 10’ gira di testa da centro area Albanese con Caracci che ferma la sfera in due tempi in presa alta. Al 18’ calcio piazzato per i locali del quale si incarica Ferretti. Destro a mezza altezza verso il palo difeso da Caracci che è pronto e in tuffo respinge. Sul prosieguo dell’azione ci prova Ruggeri mettendo largo. Al 26’ scatta sulla sinistra Albanese che poi entra in area e va a giro con il destro. Caracci ci mette i pugni e ribatte. Dopo una mezzora accorta e trascorsa a controllare le iniziative avversarie, la Settempeda inizia a prendere confidenza e al 37’ sviluppa una buona e insistita trama che parte a sinistra e poi si conclude con un tiro di Orlandani che viene deviato da un avversario. Subito dopo Mariselli gira di testa un pallone a cui manca potenza e Bonifazi controlla agevolmente. L’ultimo spunto del primo tempo è di Girolamini che converge da sinistra entrando in area. Destro rasoterra che viene deviato in angolo da Del Medico che evita guai ai suoi. La ripresa mostra fin dalle prime fasi che sarà una gara diversa da quella vista prima dell’intervallo, perché il Matelica perde verve, lucidità e incisività; la Settempeda acquista coraggio, fiducia e gioca con maggior precisione e proposizione offensiva. Al 7’Petroni scende sulla destra e da dentro l’area crossa in mezzo. Ne nasce un batti e ribatti generato da due tentativi dei locali che trovano sempre l’opposizione dei difensori ospiti. Al 12’ la chance più grande del match è di marca biancorossa. Farroni avanza trovando un varco centrale e poi dal limite fa partire un bel destro che ha come unico difetto quello di centrare il palo alla destra dell’immobile Bonifazi che era stato nettamente sorpreso. Al 17’ ancora biancorossi vicini al colpo grosso. Panicari si libera e dalla distanza trova un sinistro insidioso che assume una parabola particolare con il pallone che si alza e poi si abbassa all’improvviso sfiorando l’incrocio e colpendo il paletto di sostegno della porta. Nel momento più complicato per i locali e migliore per gli ospiti, ecco che cambia tutto. E’ il 25’ quando il Matelica conquista un angolo. Sulla palla a spiovere in area Caracci esce nel mucchio e rinvia fuori area (Broglia colpito al volto resta giù e l’arbitro fa proseguire) dove Fiorgentili, entrato al 16’, vince un contrasto e dopo aver fatto un passo scarica un sinistro rasoterra a pelo d’erba che si infila a fil di palo alla sinistra del portiere biancorosso. Doccia gelata per la Settempeda che deve ora costruire la rimonta ed è chiaro che sarà impresa ardua. Ilari parte centralmente e prova l’esterno in corsa che arriva fra le mani di Caracci. Al 33’ Menichelli (altro giovanissimo entrato dalla panchina) ci prova dal limite, ma il rasoterra è debole e comodo per Bonifazi. Gli ospiti nel finale ci provano ma gli spazi sono pochi e al 44’ la ripartenza del Matelica è letale e chiude i giochi. Ruggeri attacca a sinistra da dove mette in mezzo per l’accorrente Vrioni, altro subentrato, che mette dentro con un piattone rasoterra. E’ il sigillo per la vittoria della capolista ad una gara che termina con un tentativo debole di Mariselli che Bonifaqzi blocca agevolmente.

IL TABELLINO

MATELICA-SETTEMPEDA 2-0

MARCATORI: st 25’ Fiorgentili, 44’ Vrioni

MATELICA: Bonifazi, Petroni, Girolamini, Gubinelli, Carletti orsini, Ferretti, Ruggeri, Scotini, Albanese(30’st Vrioni), Ilari(38’st Gjuci), Pettinelli(16’st Fiorgentili). A disp. Sabbatucci, Rossi, Ippolito, Aberani, Aquilanti. All. Bartoccetti

SETTEMPEDA: Caracci, Del Medico, Lullo (38’st Rossi Jacopo), Broglia, Campilia, Minnucci, Panicari (19’st Falistocco), Orlandani (28’st Menichelli), Ulissi, Farroni, Mariselli. A disp. Palazzetti, Crescenzi, Rossi Marco, Copani, Miconi, Buratti. All. Ruggeri

ARBITRO: Domizi di Macerata

NOTE: ammoniti Minnucci, Fiorgentili. Angoli: 6-1 per il Matelica. Recupero: st 4’

Roberto Pellegrino