Primi vaccini a San Severino: la campagna anti-Covid parte dal “Bartolomeo Eustachio”

Alle ore 10.19 di oggi la prima somministrazione del vaccino Pfizer Biontech anti-Sars-CoV-2 all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino, presidio scelto per il Vaccine Day nell’ambito del territorio provinciale di Macerata. Le fiale sono arrivate di prima mattina, custodite in appositi contenitori, a bordo di una volante della Polstrada. E a ricevere la prima dose è stato il dottor Massimo Palazzo, direttore del Dipartimento rischio clinico dell’Av3. Subito dopo, con una cadenza puntuale di dieci minuti tra una somministrazione e l’altra, il vaccino è stato inoculato ad altri 19 dipendenti della sanità pubblica. Erano presenti all’avvio della campagna di vaccinazione il nuovo direttore generale dell’Area vasta 3, la dottoressa Daniela Corsi, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, dottor Alberto Tibaldi, il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei. E più tardi è arrivata anche la dottoressa Nadia Storti, direttore generale dell’Asur Marche. Tutto si è svolto regolarmente e le operazioni sono andate avanti fino alle 12.30 circa. La seconda somministrazione, necessaria per completare il vaccino Pfizer Biontech, è stata programmata per il prossimo 17 gennaio.

Assieme al dottor Palazzo sono stati vaccinati anche il dottor Roberto Castellini, già pediatra all’ospedale di San Severino, Federico Cotticelli del Dipartimento emergenza, Mauro Angeloni, operatore socio-sanitario dell’Urologia di Civitanova, Antonella Menco, infermiera della Chirurgia di Macerata, Giuseppina Scoccia (infermiera), Gabriella Pelagalli (veterinario), Silvia Menghi (operatrice sociosanitaria), Andrea Mosca, Sandro Colonnelli (operatore sociosanitario), Mauro Ferrentino (medico ambulatoriale), Giulio Sorrenti (tecnico della prevenzione), Giuseppina Tatangelo (dottoressa della guardia medica), Sabrina Brandi (specialista ambulatoriale), Fabio Torresi (veterinario), Alberto Gubinelli (dirigente medico), Maria Gabriella Corradini (dirigente medico), Paolo Accattoli (tecnico prevenzione), Roberto Catalini (dirigente medico) e Stefania Antonelli (pediatra).

Hanno coordinato le operazioni di vaccinazione Mara Buccolini, responsabile delle Professioni sanitarie area infermieristico ostetrica dell’Av3, Franca Laici, direttrice dell’Unità operativa Isp dell’Av3, Adriano Giglioni, direttore della farmacia ospedaliera dell’Av3, Loredana Scoccia, dirigente del servizio farmacia, Carlo Di Falco, direttore medico presidio unico ospedaliero, Angelo Meo, direttore della Rianimazione di Camerino-San Severino, e Paolo Gubbinelli, direttore amministrativo del Dipartimento di Prevenzione Av3.

“Aspettavamo tutti l’arrivo dei vaccini. Iniziare prima della fine dell’anno era per noi un segnale molto importante”, è stato il commento del sindaco Rosa Piermattei, che ha ringraziato l’Asur Marche per aver scelto proprio l’ospedale “Bartolomeo Eustachio” per dare l’avvio alla campagna di vaccinazione nell’intera Area Vasta 3. “Per noi tutti – ha detto – è solo inizio, ma tutto ciò ci fa ben sperare”.