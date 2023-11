Mercoledì 29 novembre torna a riunirsi il Consiglio comunale. La seduta pubblica, convocata per le ore 19, si terrà nell’ex sala udienze del Giudice di Pace, a palazzo Governatori.

Dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, seguirà la discussione di due interrogazioni a risposta orale, presentate rispettivamente dal gruppo consiliare Insieme per San Severino e dal gruppo San Severino Futura, sulla riqualificazione urbanistica del centro storico e sul bando di selezione indetto dall’Assem per l’assunzione di un assistente tecnico al servizio idrico.

L’assise settempedana sarà poi chiamata ad approvare la variazione di bilancio di previsione 2023-2025 e l’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2023-2025. All’ordine del giorno anche l’approvazione definitiva della variante al Prg per la trasformazione in una nuova zona dell’area che ospita le soluzioni abitative emergenziali del villaggio Campagnano, la cessione gratuita di alcune particelle catastali intestate a privati e il loro accorpamento al demanio stradale per quanto riguarda la strada che conduce alla località Sassuglio, la regolarizzazione di altre aree stradali in via Campo Fiera occupate da fabbricati privati, la cessione di piccole porzioni di aree stradali occupate da scale di ingresso e da porzioni di muro in via Dante Alighieri e la modifica al Regolamento per interventi di manomissione e ripristino delle aree stradali e delle aree pubbliche e ad uso pubblico nell’ambito del territorio comunale.

Infine il Consiglio sarà chiamato a sottoscrivere una convenzione per la fornitura idrica e la gestione di alcune utenze ubicate in località Monte Acuto a confine con il Comune di Treia e a discutere due mozioni, presentate rispettivamente dal gruppo consiliare Insieme per San Severino e dal gruppo consiliare San Severino Futura, sul sostegno alla natalità e in merito alla richiesta di istituzione della zona economica speciale per la regione Marche.