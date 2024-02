“Ciao, vado in bibliotec@”: primo incontro con gli studenti del “Divini”

Nell’ambito del progetto regionale “Biblioteca inclusiva”, che ha coinvolto la biblioteca di San Severino, le classi 3^ e 4^ CF dell’Istituto tecnico “Divini” hanno preso parte all’incontro dal titolo “Ciao, vado in bibliotec@”, iniziativa che intende indirizzare gli studenti alla scoperta di libri, archivi e biblioteche digitali grazie alla partecipazione di Stefania Monteverde, esperta di biblioteche.

L’appuntamento, il primo di tre incontri che proseguiranno il 24 febbraio e il 2 marzo e che coinvolgeranno altre classi dello stesso Itts, è stato promosso con la collaborazione dell’assessorato comunale alla Cultura.

All’iniziativa ha preso parte, oltre al vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, anche il dirigente scolastico Sandro Luciani.

La finalità principale del progetto è quella di trasformare le biblioteche in centri di progettualità culturali, di sensibilizzazioni creative, fabbrica di innovazione sociale, di accesso alle risorse digitali.

Rispondendo al bando regionale, San Severino si pone diversi obiettivi: promuovere azioni che nell’accrescere il ruolo sociale, l’offerta culturale e la qualità dei servizi della biblioteca, favoriscano maggiore diffusione del libro e della lettura in tutte le sue forme, anche per nuovi e diversi pubblici, ampliare la dimensione partecipativa delle nuove fasce di pubblico, mettere a disposizione percorsi di lettura, che facilitino lo star bene insieme, per soddisfare curiosità, approfondire interessi e ampliare conoscenze ma anche navigare in Internet con spirito critico (lettura quotidiani ecc.), utilizzando il metodo dell’apprendimento collaborativo, analizzare i vari generi e linguaggi letterari, presentare film e spettacoli legati alle tematiche proposte e analizzare i contenuti presentati.

Fanno parte del progetto che ha portato all’incontro “Ciao, vado in bibliotec@” anche la rassegna di “Cinema in biblioteca”, il laboratorio “Evviva la lingua spagnola”, la presentazione del libro di Antonella Agnoli “La casa di tutti” e le letture per i bambini della scuola Primaria sul tema “Fantasia o realtà?”.