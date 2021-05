Riapre l’Hospice, Marco Massei: ‘Grazie dall’Anello della vita’

“Dopo diversi mesi di disagio per i pazienti oncologici che hanno dovuto stringere i denti e soffrire in silenzio, è arrivata la buona notizia che aspettavamo: lunedì 17 maggio torna operativo l’Hospice di San Severino. Troppo spesso si critica quando le cose vanno male, ed è giusto farlo; ma , parimenti, occorre fare un plauso quando invece la rotta cambia e le situazioni critiche migliorano sensibilmente. Quale presidente della Onlus “L’Anello della vita”, a nome di tutti i soci e sostenitori, mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno consentito la “riapertura alla vita” di un reparto così importante, dando nuovamente dignità ai malati che hanno perso ogni speranza. In particolare, voglio ringraziare, in primis, l’assessore alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini (che ha sempre lottato per il ripristino delle strutture minori, ascoltando il grido di allarme dei nosocomi periferici), il sindaco Rosa Piermattei, tutti i componenti dell’Anello della vita, il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale Bartolomeo Eustachio, il Comitato provinciale per la salvaguardia degli ospedali, l’associazione Help, la Croce Rossa di San Severino, l’Avis locale, il Tribunale per i diritti del malato, la Caritas locale e tutte le altre associazioni che si sono spese e hanno lottato in modo civile per mantenere alta l’attenzione sulla necessità di mantenere un servizio fondamentale per la tutela della salute di quei pazienti che, ormai, hanno poco in cui credere. Come mi piace dire, i diritti degli “ultimi” vanno tutelati e vanno difesi senza mollare, mai!”.

L’avvocato Marco Massei