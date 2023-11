Salgono a cinque le vittorie del Serralta in sei giornate dopo quella casalinga sul Moie (3-1) che lascia i settempedani in testa alla classifica in coabitazione con il Frasassi. Partita non semplice per i ragazzi di Gentilucci che hanno dovuto impegnarsi, soprattutto con Vignati autore di interventi decisivi a conferma dell’ottimo momento di forma, per buona parte del secondo tempo, ma resta una bella e convincente prestazione complessiva che conferma il bel momento del gruppo che sta mettendo insieme vittorie importanti oltre che mostrare gioco e individualità di livello alto. Match che il Serralta indirizza dalla propria parte con un primo tempo autoritario e praticamente perfetto che vale un 3-0 all’intervallo che fa da preludio all’ennesimo successo, anche se il secondo tempo non è di facile gestione e controllo visto il ritorno del Moie che rende equilibrata la sfida e costringe i gialloblù alla lotta per mantenere il triplice vantaggio. A conti fatti però, al di là della rete che fissa il 3-1 finale, gli ospiti non ottengono più di tanto con il Serralta che tiene botta fino a portare a casa il bottino pieno che conferma il primato in classifica.

Cronaca

Arriva il Moie sul parquet del Serralta che deve dare prova del proprio ruolo di capolista. I padroni di casa lo fanno da subito perché, dopo la bella incursione di Gustavo che sfiora il palo, il vantaggio arriva presto grazie a Liuti che sul secondo palo mette in porta il passaggio di Bonci. Serralta brillante in questa prima parte del match con Nardi che colpisce il montante e poco dopo Bonci tira addosso a Spadoni in uscita bassa. Il Moie, pur soffrendo, prova alcune repliche e Vignati si deve impegnare su Priori e Babbini. Il bis gialloblù viene servito al 23’ con Gustavo che parte in velocità, scambia con Nardi e quindi deposita nella porta sguarnita. Minuto ventisette e Gustavo ricambia il favore a Nardi liberandolo all’altezza del secondo palo per un comodo tocco in rete che vale il 3-0. Gara praticamente risolta per un ottimo Serralta, ma l’avvio di ripresa dice il contrario perché Zitti trova il gol che fa sperare il Moie. Si fanno vedere in attacco Nardi e Liuti ma non arriva nulla di buono, mentre gli ospiti sono pericolosi con Annibaldi e Ciciliani. Meglio il Moie in questa fase e mister Gentilucci chiama time out per riordinare le idee. Ora la partita è equilibrata e le due squadre si sfidano a viso aperto creando palle gol. Vignati si erge a protagonista con ottime parate fermando prima Priori, punizione, e poi lo scatenato Ciciliani che ci prova per ben tre volte ma il numero uno gialloblù è reattivo e sempre pronto. Nell’ultimo minuto ancora emozioni. Il Serralta in contropiede spreca la possibilità di arrotondare mentre Priori viene stoppato da Vignati. Finisce qua con il successo dei locali che tengono la vetta con l’intento di mantenerla anche dopo il prossimo turno quando saranno impegnati di sabato(ore 18.00) a Cupramontana sul campo della Virtus ASD, attualmente ferma al penultimo posto.

Formazione

SERRALTA: Vignati, Cicconi, Dialuce, Bonci, Gustavo, Liuti, Pelagalli, Selita, Zagaglia, Guilherme, Nardi. All. Gentilucci

MOIE: Spadoni, Natalizia, Annibaldi, Centamore, Spuri, Babbini, Ciciliani, Priori, Rango, Vicari, Vici, Zitti. All. Pirro

Roberto Pellegrino