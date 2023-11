Una Rhütten incerottata cede nel finale (71-62) all’83ers Civitanova che così si prende la rivincita dopo la sconfitta di misura patita nel recente memorial Barone. «Non abbiamo disputato una partita al massimo delle nostre possibilità – ammette il diesse Guido Grillo -. Siamo partiti un po’ contratti ma nonostante tutto abbiamo chiuso sul -2 il primo quarto (19-17). Tuttavia la nota dolente è stata la seconda casella raggiunta da Potenza nel computo dei falli personali, fatto che ha limitato il suo minutaggio nel prosieguo del confronto ed una nostra potenziale bocca da fuoco in una serata in cui non potevamo presentare ben quattro pedine. Nel secondo periodo i rivieraschi si sono portati sul + 11 (40-29): troppe palle perse e poca concentrazione in difesa da parte nostra. Dopo la pausa, però, si è vista un’altra Rhütten. Abbiamo colmato il gap concedendo la miseria di 5 punti a Civitanova: 45 pari a fine terzo periodo. A circa 4 minuti dalla fine ci siamo portati a condurre (58-54) grazie ad una schiacciata dell’ispirato Tiranti su una palla recuperata e pensavamo di poter gestire la gara ma, nonostante l’inerzia del match fosse chiaramente dalla nostra parte, improvvisamente abbiamo accusato un black-out che ci è costato i due punti. Qualche conclusione fortunata dei locali e la nostra imprecisione dalla lunetta (5/14 in totale) hanno generato un parziale di 17-4 che ha portato il match definitivamente sui binari dell’Ers, che si è imposta per 71-62. Sicuramente la fortuna non è dalla nostra parte in questo inizio di campionato – il diesse la prende con filosofia -: oltre alle defezioni di Sorci e Della Rocca, infatti, a Civitanova si sono aggiunte quella di mio figlio Nicolò e di capitan Andrea Cruciani. Fortunatamente quest’ultima – veniamo alla nota lieta della serata – per un lieto evento visto che Andrea è diventato papà di Alessandro: tutti noi facciamo i migliori auguri al capitano, alla compagna Valentina ed al futuro cestista!». Venerdì 10 novembre, alle 21.45, appuntamento interno con il Ponte Morrovalle, nella speranza di poter recuperare qualche pedina fondamentale per i biancorossi di coach Sparapassi.

RHÜTTEN: Magnatti 5 (1 tiro da 3p.), Severini 8, Tiranti 13 (2t. da 3p.), Ortenzi 6 (1t. da 3p.), Potenza 14, Fianchini 4 (1t. da 3p.), Strappaveccia 10 (2t. da 3p.), Vignati 2, Uncini, Bibini, Cantani n.e. All. Sparapassi

Luca Muscolini