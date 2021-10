3^ Categoria: Serralta, debutto vincente sul campo del Camerino

Impresa all’esordio in campionato per il Serralta che va a vincere in trasferta sul campo di Camerino. Alla giornata inaugurale subito un avversario complicato per i giovani gialloblù che però, pur soffrendo a tratti nel primo tempo, sono riusciti a disputare una bella prova portando a casa un risultato importante che dà entusiasmo e convinzione per la stagione. Sugli scudi Spadoni, autore di ottimi interventi, e un elogio a tutto il gruppo che con dedizione ha costruito la gara giusta per portare a termine il “colpaccio” sfruttando, in particolare, le ripartenze veloci, alla fine decisive per la vittoria di misura, come quella che ha fruttato la rete decisiva del neo entrato Moretti giunta al termine di un’azione spettacolare.

Prossimo turno debutto casalingo contro lo Sforzacosta (venerdì 15 ottobre ore 21).

La cronaca

Il nuovo campionato parte con la trasferta di Camerino dove il Serralta arriva con l’euforia per il bel passaggio del turno in Coppa Marche (avversario il Monte San Martino con andata il 20 ottobre e poi il ritorno in casa il 3 novembre) e l’obiettivo è cercare di far bene anche in questo esordio. Per affrontare un avversario esperto mister Francescangeli punta sui suoi validi giovani e lancia come novità dal primo minuto Enrico Vissani e Ciccotti in difesa e Simonetti a centrocampo. L’avvio del match vede i locali prendere campo e Spadoni è bravo in due circostanze a sventare i tentativi avversari con belle parate. Il portiere gialloblù sarà determinante anche prima dell’intervallo con un altro intervento risolutivo, mentre a metà tempo il Serralta si è fatto vedere con un paio di ripartenze concluse da Simonetti, pallonetto fermato dal portiere, e da Cappellacci, destro che attraversa lo specchio e finisce sul fondo. Nella ripresa c’è in campo un Serralta diverso probabilmente stimolato dalle parole di Francescangeli dette durante il riposo e ciò si vede bene in campo. Con il passare dei minuti il Serralta acquista coraggio e fiducia, anche grazie al calo fisico dei locali e ad alcuni cambi, e l’inerzia del match cambia. La velocità della manovra settempedana mette in ansia il Camerino che va in difficoltà. Dopo alcune tentativi non sfruttati a dovere, il Serralta colpisce. Azione molto bella che si sviluppa sulla sinistra. Bernabei premia la sovrapposizione di Rapaccioni che dal fondo mette un pallone perfetto rasoterra che raggiunge l’accorrente Moretti che calcia di prima intenzione trovando il bersaglio grosso. 0-1. Il finale vede i gialloblù controllare e gestire il prezioso minimo vantaggio con sicurezza e pericoli particolari non ce ne sono, a parte una parata di piede di Spadoni, tanto che si arriva al triplice fischio che manda agli archivi una preziosa vittoria.

SERRALTA: Spadoni, Vissani, Rapaccioni, Cruciani, Ciccotti, Saperdi, Pinkowski (35’ st Baruni Roland), Simonetti, Cappellacci (18’st Moretti), Panzarani (35 ’st Pelagalli), Cambriani (15’ st Bernabei). A disp. Baruni Jimmy, Crocenzi, Magarelli. All. Francescangeli

RP