Giudice sportivo omologa il 3-0 del Serralta sul Corridonia

Il giudice sportivo ha omologato la vittoria del Serralta sul Corridonia Football Club nella gara di 3^ Categoria disputatasi lo scorso 18 marzo al “Tullio Leonori” di San Severino. Come si noto, infatti, la partita venne interrotta al 23′ del secondo tempo, quando, a causa di un improvviso blackout, si spensero i riflettori del campo sportivo. In quel momento il risultato era di 3 a 0 in favore del Serralta. La squadra ospite, visto lo spegnimento dell’impianto di illuminazione, lasciò il terreno di gioco per tornarsene negli spogliatoi.

Di lì a poco però le luci artificiali si riaccesero, ma degli avversari ormai non v’era più traccia!

L’arbitro ha raccontato tutto nel suo referto e il giudice sportivo ha omologato il 3-0 per il Serralta.