Sold out per la penultima tappa di “Valli a conoscere”, rassegna che è andata alla scoperta del territorio dell’Unione montana e che, organizzata da Cuore di Marche e da Marche active tourism allo scopo di far conoscere un territorio davvero ricco dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, ha fatto visita anche alla città di San Severino.

Il tour ha permesso di mostrare a un bel gruppo di camminatori le fortificazioni un tempo a difesa di importanti vie di comunicazione ma anche un importante luogo di fede: il convento dei Cappuccini di Colpersito, uno scrigno di assoluto valore, oggi sede del Centro di esperienza e di formazione francescana.

Nell’occasione è stato mostrato anche il Cammino dei Cappuccini, uno degli itinerari di fede percorsi da migliaia di fedeli. A fare da guida e dare il benvenuto ai visitatori è stato fra Sergio Lorenzini, giovane settempedano riconfermato ministro provinciale del Cappuccini delle Marche.

La passeggiata è salita poi fino al Castello e si è conclusa in piazza, dove i partecipanti sono stati catturati dalla manifestazione “Entroterra. Viaggio nel cuore delle Marche tra artigianato, enogastronomia e turismo”.

La visita guidata per “Valli a conoscere”, infine, si è chiusa con la degustazione di prodotti tipici del territorio accompagnata da musica tradizionale.