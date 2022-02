Carnevale sotto tono per il Covid: annullate due iniziative

Anche il Carnevale di quest’anno sarà necessariamente in tono minore per via del Covid. Il Comune aveva in programma alcune iniziative, ma come spiega l’assessore Michela Pezzanesi è stato necessario uno stop alle feste in maschera pure a San Severino, come in molti altri Comuni del territorio.

“Per il pomeriggio di sabato 26 avevamo previsto una festa in maschera con giochi per bambini, mentre per domenica 27 la Pro loco aveva organizzato un’altra festa, sempre con maschere, animazione e musica. Purtroppo – spiega l’assessore – siamo stati costretti ad annullare tutto. Una decisione che ci è costata moltissimo perché il desiderio di tornare alla normalità è sentito come un desiderio che ormai accomuna tutti, grandi e bambini. Per i più piccoli, insieme alla Pro loco, abbiamo pensato a una festa che faremo ad inizio aprile, appena finito il periodo di emergenza (31 marzo; ndr). Sarà un’occasione per stare di nuovo tutti insieme divertendoci con giochi, musica, animazione per bambini ”.

L’assessore Michela Pezzanesi



L’assessore Pezzanesi invita comunque le famiglie settempedane a partecipare, con i video dei loro figli, a una festa virtuale denominata “Carnevalando”. Basterà postare un filmato di 20 secondi con l’hashtag #carnevalando, aggiungendo poi il nome del partecipante e la città di provenienza. Più like si riceveranno e più si avrà la possibilità di ricevere uno dei premi in palio. Saranno accettati video di singoli, ma anche di gruppi composti però solo da familiari stretti (mamma, papà e figli), su precisi temi come l’ironia. Sarà premiata anche la maschera che argomenterà meglio delle altre la fine del Covid, la battaglia e la vittoria sulla Pandemia, nonché la maschera che si ispirerà a politici e a virologi. Altri premi sono previsti per le maschere a tema arte e cultura, maschere artistiche ispirate all’arte e ai personaggi della storia settempedana. Per i bambini i video saranno, invece, a tema completamente libero.

I video potranno essere postati nel proprio profilo personale, con privacy aperta, o sulla pagina Facebook Carnevalando 2022. Gli invii saranno validi solo nel periodo che va dal 24 febbraio al 1° marzo (fino alle ore 24). Il 4 marzo verranno decretati i vincitori che saranno premiati dal sindaco con un attestato di riconoscimento e con buoni da spendere in alcuni negozi della città.