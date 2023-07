All’università di Camerino si è laureata con 110 e lode, in Biologia della nutrizione, la giovane Lucia Lucernoni discutendo una tesi su “Approcci morfologici per la valutazione degli effetti protettivi di ceppi batterici in un modello animale di colite”.

Tutor Unicam della laureanda sono stati i docenti Daniele Tomassoni e Gabriella Maria Gabrielli. Il corso di laurea in Biologia della nutrizione, che ha il suo Dipartimento a San Benedetto del Tronto, fa parte della Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria dell’ateneo camerte.

Lucia Lucernoni è stata bravissima nel suo percorso di studi e alle felicitazioni di amici e familiari si aggiungano ora anche i complimenti del Settempedano.