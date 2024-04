Il Serralta pareggia 3-3 sul campo del Nicolò Ceselli e conserva il secondo posto

Il Serralta esce a testa altissima dallo scontro diretto per la zona play off di Caldarola, campo del Nicolò Ceselli, conquistando un pareggio che a tre turni dal temine pone i gialloblù nella posizione ideale per chiudere il campionato al secondo posto, piazzamento che vorrebbe dire presentarsi alla fase successiva del torneo nel miglior modo possibile (fattore campo e due risultati su tre) e quindi una situazione senza dubbio vantaggiosa per cercare di salire di categoria. Era uno snodo importante questo match e il Serralta l’ha superato indenne, dando segnali di compattezza e forza, ulteriore conferma per un gruppo protagonista di una stagione eccellente e vissuta sempre al vertice. Al fischio finale resta molta soddisfazione per mister Masciani ed i suoi ragazzi per un risultato positivo e per la bella prestazione. Ora basterebbe fare bottino pieno nei due impegni casalinghi che restano (contro Robur Macerata e Audax Montegranaro) per garantirsi la piazza d’onore alle spalle della Stese (già campione e avversaria nell’ultima trasferta in calendario fra due giornate). Partita equilibrata, ben giocata da entrambe le formazioni e soprattutto corretta. Gara che ha riservato le emozioni principali e tutte le reti nel primo tempo. Nessuno dei protagonisti si è risparmiato mostrando l’intenzione di volersi superare fin dal via.

Il primo pericolo da registrare è quello portato dai locali, guidati in panchina dal settempedano doc Fabio Quagliuzzi autore di un ottimo lavoro alla prima esperienza da allenatore dopo il ruolo da vice alla Settempeda, che affondano in area senza però poi trovare il modo per battere in porta. Al 12’ ecco il Serralta con Sparvoli che impegna il portiere. Al 18’ il punteggio cambia. Spizzata di Cappellacci che favorisce l’intervento in anticipo di Sfrappini che mette dentro. I gialloblù continuano a spingere e ci provano due volte: la prima con Angeloni che in mischia fallisce la deviazione da sotto misura; poi con Lacchè che spara dalla distanza e con Sfrappini che devia di testa ma non inquadra lo specchio. Da metà ripresa vengono fuori i locali che al 27’ impattano. Sugli sviluppi di un corner Loreti, trovatosi libero da marcature, stacca bene colpendo imparabilmente per l’1-1. Il Niccolò Ceselli trova entusiasmo dal gol e al 31’ trova anche il vantaggio ribaltando il risultato. Bella la manovra con palla a terra che vede De Ronzi bravo ad impattare la sfera per un rasoterra che finisce in porta. Il Serralta è bravo a non accusare il colpo e soprattutto a reagire nel modo e con i tempi giusti. Otto minuti ed ecco il 2-2. Angolo e stacco prepotente di Valenti che gira nell’angolo lontano.

La ripresa ricalca la prima frazione, ovvero equilibrio e buone trame. Sono, tuttavia, i settempedani a mostrarsi un po’ più tonici grazie anche ai neo entrati e al 13’ pregevole triangolazione che vede Moretti scattare in verticale per servire poi Vissani (dal 30’ del primo tempo per l’infortunato Sfrappini) che appoggia all’indietro per Lambertucci (al posto di Rocci dal 10’ del secondo tempo), che però conclude a lato. La risposta dei locali giunge poco dopo con tiro dal limite fermato da Palazzetti. Ancora Serralta alla mezzora con Vissani che parte sfruttando potenza e velocità. Passaggio per Lambertucci che da posizione favorevole colpisce male vanificando la ghiotta occasione per trovare il nuovo vantaggio. Finale di match senza sussulti ed occasioni significative. Le squadre sembrano non voler rischiare troppo e chiudono con un punto a testa che è ben accetto per l’obiettivo playoff di entrambe che risulta ormai cosa fatta, anche dovrà essere decisa la posizione finale nei restanti 270’.

Formazioni

ASD GIOVANILE NICOLO’ CESELLI: Santucci, Ribichini, Ronconi, Bordolini, Pietrangeli, Leonori, De Ronzi, Favale, Barboni, Gasparrini, Loreti. A disp. Dedoni, Bruschi, Acuti, Pettinari, Ciccarelli, Ciocchetti Stefano, Ciocchetti Adriano, Palmieri, Bianchini. All. Quagliuzzi

SERRALTA: Palazzetti, Paciaroni (65’ Scarpacci), Crescenzi, Rocci (55’ Lambertucci), Angeloni, Sparvoli, Cappellacci (70’ Pelagalli), Lacchè, Sfrappini (33’ Vissani), Valenti (74’ Bambozzi), Moretti. A disp. Baruni, Rapaccioni, Cambriani, Raponi. All. Masciani

Roberto Pellegrino