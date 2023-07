Sopra la città di San Severino avremo un bello spettacolo, degno di una vera città d’arte: sette torri eoliche “spunteranno” accanto alle quattro già esistenti, per costituire un parco eolico di 11 torri che deturperanno in modo irreversibile la visuale del nostro Castello e ogni vista panoramica verso la nostra città! Alte 206 metri (5 volte l’altezza della torre civica) verranno posizionate tutte nel nostro territorio, nei pressi del Monte San Pacifico e del Monte Colleluce, mentre nei Comuni limitrofi di Camerino, Castelraimondo e Serrapetrona saranno posizionate solo le cabine. “Energia Monte San Pacifico”, questo è il progetto presentato e in via di approvazione nelle opportune sedi ministeriali, al quale la nostra Amministrazione comunale non ha fornito ancora alcun parere, anzi si è già espressa con un parere positivo, riferito all’assenza di danno per la nuova viabilità di servizio, e una richiesta di integrazione alla Società proponente al fine di avere maggiore contezza dell’impatto paesaggistico, come se non si fosse ancora resa conto di quanto deleterio potesse essere l’impatto cumulativo generato dalle 4 torri esistenti + le 7 altissime torri di progetto (4+7 = 11 aerogeneratori!). L’energia elettrica generata, prodotta da fonte rinnovabile, verrà interamente consegnata alla Rete di trasmissione nazionale (Rtn) non rimanendo alcun beneficio alla cittadinanza di San Severino che si vedrà caricata dei soli costi ambientali dovuti all’impatto sul nostro paesaggio!

Come consiglieri di opposizione del gruppo “Insieme per San Severino” abbiamo per questo chiesto al sindaco e alla Giunta di porre in essere tutte le azioni per scongiurare la realizzazione dell’opera e a dichiarare pubblicamente la propria contrarietà al progetto. L’assessore Bianchi ha dichiarato il suo impegno in questo senso a nome di tutta l’Amministrazione, assicurando anche l’organizzazione di un‘ assemblea pubblica, alla presenza dei rappresentanti sia del Ministero che della Regione, per informare la cittadinanza in merito allo stato di avanzamento del progetto. In questo momento occorre una comunità unita e compatta per non permettere di devastare il nostro prezioso territorio.

Debora Bravi, Tiziana Gazzellini e Tarcisio Antognozzi, consiglieri del gruppo “Insieme per San Severino”