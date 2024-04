“Aperitivi..aggiamo”: a Villa Teloni presentate le mete estive più trendy

Una serata di divertimento a spasso per il mondo. E’ quella che ha offerto ai propri clienti – per salutare la bella stagione – la famiglia Teloni, imprenditori settempedani titolari del relais Villa Teloni e del marchio Teloni Travel, con agenzie a San Severino e Perugia e presenze distribuite in tutt’Italia tramite una fitta rete di consulenti viaggi e vacanze specializzati nel prendersi cura dei clienti e seguire oltre 250 moderne ville con piscina e dimore storiche, ma anche in proposte uniche di viaggi in tutto il mondo.

All’appuntamento, dal titolo “Aperitivi… aggiamo”, hanno preso parte in tanti. Tra le presenze anche quelle del consigliere regionale Renzo Marinelli e di molti imprenditori marchigiani. La serata ha presentato, attraverso menù preparati per l’occasione e l’allestimento di stand a tema, alcune destinazioni esclusive: Giappone, Usa, Africa e Brasile.

“Per il 2024 prevediamo un’estate fantastica – sottolinea Alessandro Teloni, general manager di Teloni Travel e responsabile dell’acquisizione di nuove strutture –. In molti ci hanno già scelto per le prossime vacanze selezionando i nostri viaggi su misura. Avendo a disposizione una fitta rete di partner che ci permettono di avere il miglior prodotto al miglior costo, possiamo infatti bypassare i grandi intermediari. Le nostre ville e dimore storiche, poi, stanno andando davvero molto bene. Abbiamo richieste per quelle che regalano sogni in Italia: dalla costiera amalfitana alla Sicilia, dalla Sardegna alla Puglia, fino a quelle, altrettanto belle, da vivere dell’entroterra marchigiano, umbro o toscano. Sono soprattutto gli stranieri a sceglierci, anche per i matrimoni, seppure il turismo in villa ormai registri un bel seguito pure da parte degli italiani. Sono numerose poi le imprese che scelgono le nostre location per meeting ed eventi. Ogni giorno cerchiamo di aggiungere nuove destinazioni alle nostre mete travel ma anche nuove strutture a quelle che già fanno parte del nostro gruppo”.