Chiusa con successo la rassegna del “Cinema in biblioteca”

Mercoledì 24 aprile si è conclusa, con la proiezione della commedia francese di Christophe Barratier Volami via, la rassegna di film “Cinema in biblioteca” (un’iniziativa interna al progetto “Protagonista la Biblioteca attrattiva e inclusiva che diventa punto di riferimento territoriale”), organizzata dal Comune di San Severino Marche nei locali della biblioteca comunale “F. Antolisei”.

La rassegna era indirizzata alle ragazze ed ai ragazzi della Secondaria di I grado ed oltre ed è stata coordinata da Silvio Gobbi, giornalista pubblicista e curatore della rubrica cinematografica “Cabina di proiezione” per il giornale locale “Il Settempedano”, e Raniero Romaldi, volontario del Cinema San Paolo. Sono stati proiettati otto film in tutto, il secondo ed il quarto giovedì del mese, da gennaio ad aprile. Ad ogni appuntamento, i giovani presenti venivano introdotti al film tramite una breve presentazione (con tanto di scheda), dopodiché, al termine della proiezione, si discuteva in gruppo di quanto visto.

I film proiettati sono stati: Hugo Cabret (Martin Scorsese), Miracle (Lee Jang-hoon), Tito e gli alieni (Paola Randi), Un’estate in Provenza (Rose Bosch), Quanto basta (Francesco Falaschi), La famosa invasione degli orsi in Sicilia (Lorenzo Mattotti), I tre moschettieri (Paul W. S. Anderson) e, come già scritto, Volami via (Christophe Barratier). I lungometraggi, di differenti generi e autori, sono stati selezionati per offrire al giovane pubblico diverse storie e tematiche, per intrattenere, divertire, ma, soprattutto, per stimolare nei ragazzi domande e riflessioni riguardanti i problemi della crescita e la ricchezza dei rapporti interpersonali.