Calcetto, inizia male il cammino del Serralta per il titolo regionale

Il Serralta calcio a cinque ha iniziato il proprio cammino nella fase che segue la fine del torneo, vinto da due settimane, quella che dovrà assegnare il titolo regionale. Le cinque vincitrici dei cinque campionati sono state suddivise in due gironi. Quello in cui ci sono i gialloblù comprende anche Sambucheto e Bocastrum United contro cui i settempedani hanno esordito. Il Serralta contro gli ascolani (città di Castorano) ha subito una sconfitta pesante che non lascia spazio a recriminazioni né pone dubbi sui meriti degli avversari di turno che hanno trovato motivazioni e stimoli per giocare un’ottima gara. Il 3-7 per gli ospiti mette subito in salita il cammino dei gialloblù (la prima in classifica approda in finale contro la vincente dell’altro gruppo dove ci sono San Biagio e Acqualagna) che ora saranno chiamati alla trasferta sul campo dell’altra maceratese presente, cioè il Sambucheto (venerdì 3 maggio) che ha vinto il girone D.

Ai sette gol messi a segno dal Bocastrum con Ciotti (quaterna) assoluto protagonista della serata, Stipa (doppietta) e da Kacili, i locali hanno invece risposto con Bonci, Liuti e Gustavo. Nella prossima sfida, che potrebbe essere l’ultima di questa eccellente stagione coronata dall’obiettivo più grande e importante, il Serralta è chiamato al riscatto per restare in corsa per il titolo di più forte delle Marche della categoria.

Formazioni

SERRALTA: Vignati, Dialuce, Paciaroni, Bonci, Gustavo, Liuti, Zagaglia, Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini. All. Gentilucci

BOCASTRUM UNITED CASTORANO: Centi, Monti, Ciotti, Durastanti, Gattoni, Nepi, Satulli, Stipa, Kacili, Amatucci, Pierantozzi. All. Balloni/Ficcadenti

Roberto Pellegrino