Boxe: tanti bambini e bambine in piazza per il 1° Criterium settempedano

Piazza del Popolo si è trasformata in palestra per fare da vetrina alla nobile arte della boxe in occasione della prima edizione del “Criterium Settempedano”, raduno di società pugilistiche di tutte le Marche promosso dall’Accademia Pugilistica settempedana con il patrocinio del Comune.

Tanti bambini e bambine, con famiglie al seguito, hanno trascorso alcune ore tra sport e divertimento. A seguire i diversi percorsi propedeutici, allestiti in base alle fasce d’età dai 5 ai 12 anni, l’istruttrice Michela Rocci insieme a Federico Mosciatti, anche lui colonna portante della società settempedana, e Gerard Meca, istruttore agonistico.

In piazza a rappresentare la “Pugilistica settempedana” il presidente Carlo Sfrappini e altri membri del direttivo.

A salutare staff tecnico, atleti e famiglie, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, è intervenuto l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.

Prossimo appuntamento dell’Accademia Pugilistica settempedana per il 25 maggio, sempre in Piazza del Popolo, dove i pugili agonisti della categoria Elite saranno impegnati nella seconda edizione della manifestazione sportiva “Pugilato settempedano”.