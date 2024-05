Torneo di calcio a 5 fra gli studenti dell’Itts “Divini” e dell’Ipsia “Pocognoni”

Si è svolto al palazzetto dello sport un torneo di calcio a 5 tra gli alunni dell’Ipsia “Pocognoni” e quelli dell’Itts “Divini.

Ad avere la meglio sono stati i ragazzi dell’Istituto professionale; seconda classificata la squadra mista delle classi 2^F e 2^B dell’Itts, mentre sul terzo gradino del podio è salita la classe 3^M, sempre del “Divini”. Infine è giunta quarta la 1^G dell’Istituto tecnico.

Da sottolineare la bravura e la correttezza dei giocatori, dentro e fuori dal campo.

Il torneo è stato arbitrato dal professor Giacomo Favorini, in tenuta non ufficiale, ma grande esperto in quanto arbitro federale di calcetto.