La terza edizione di Smau Marche si è svolta il 29 giugno al Teatro dei Filarmonici ad Ascoli Piceno e fra le aziende premiate c’era anche lo Scatolificio Sios srl di San Severino.

L’evento, dedicato all’innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori, è stato curato da Smau, Comune di Ascoli Piceno, Camera di Commercio delle Marche e Atim: un’occasione per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership sui temi dell’Open Innovation, con un focus particolare su transizione ecologica digitale e benessere aziendale.

La Sios ha ricevuto il riconoscimento come premio per la sua visione della stampa digitale degli imballaggi, a conferma del fatto che l’innovazione all’interno di questa azienda è volta a proporre il meglio della tecnologia ai propri clienti. A rappresentare la Sios ad Ascoli, e a ritirare il premio, c’era l’amministratore delegato Gualtiero Taborro, che ha raccontato il percorso dell’impresa verso la digitalizzazione della stampa su cartone ondulato puntando su sostenibilità, transizione digitale e innovazione tecnologica: tre linee guida per gli imballi del futuro.

Alla manifestazione era presente anche l’assessore alle Attività produttive della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, il quale ha detto: “La presenza di Smau nelle Marche è un grande riconoscimento per il nostro territorio che si sta aprendo, con successo, alle sfide dell’innovazione. Le startup innovative sono un patrimonio importante di progettualità per innescare, nei settori produttivi tradizionali, quella modernizzazione necessaria ad accrescere la competitività dell’intero sistema marchigiano”.