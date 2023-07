Prosegue la costruzione della nuova Settempeda che viaggia a quasi un colpo al giorno e l’ultimo è di assoluto valore: Tommaso Gianfelici. E’ un ritorno a casa per il giocatore classe ’97 essendo di San Severino ed è un rientro graditissimo per tutti, in primis società e tifoseria. Dopo due stagioni trascorse alla Cluentina (Promozione), dove ha fatto molto bene mettendosi in evidenza, Gianfelici riabbraccia il biancorosso sposando il progetto ambizioso e importante della società in cui è cresciuto e dove ha praticamente sempre militato, a parte alcune brevi parentesi (Aurora Treia e appunto più recentemente Cluentina). Centrocampista di tecnica e corsa, che sa abbinare qualità e quantità, Tommaso Gianfelici va ad arricchire un organico di primo piano e nello specifico un reparto di centrocampo dove ci sono elementi di indubbie capacità tecnico-tattiche.

Insomma, un rinforzo fondamentale per una squadra di per sé forte che avrà un giocatore in più nel proprio motore per poter viaggiare in campionato ancora più speditamente verso un traguardo di vertice.

Gianfelici è ovviamente entusiasta per il ritorno alla Settempeda: “Sono felicissimo di tornare nella mia città e nella squadra del cuore. Ho fatto questa scelta per diversi motivi e il principale è quello che desidero contribuire, con il resto dei compagni, a riportare la Settempeda dove merita, ovvero in categorie più importanti ed è un obiettivo a cui teniamo tutti in maniera particolare anche perché la piazza è storica e se lo merita”.

“Conosco benissimo l’ambiente, le persone che sono in società, so la grande organizzazione che c’è e la serietà con la quale si lavora qua – prosegue Tommaso -. Altro aspetto che mi ha convinto è l’insistenza con cui la dirigenza mi ha cercato dimostrando di volermi a tutti i costi e ciò mi ha reso orgoglioso e contento. Infine non posso non menzionare i tifosi e i ragazzi dei Boys che ritrovo con piacere e ai quali sono molto legato”.

“Sono consapevole – conclude Gianfelici – che ci aspetta una stagione difficile, ma allo stesso tempo stimolante e bella per l’obiettivo alto che tutti ci poniamo. Sappiamo che dovremo dare tutto e giocare sempre al meglio, ma saremo pronti, consapevoli della nostra forza e di avere una rosa di qualità, competitiva e con giocatori che possono fare la differenza e portarci a risultati importanti”.

Roberto Pellegrino