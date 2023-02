Il centro d’infanzia Hakuna Matata compie 10 anni: è stato inaugurato il 2 febbraio 2013 e dunque taglia oggi un traguardo davvero importante.

Accoglie i bambini dai 3 mesi ai 3 anni e si trova in via Ferranti, in località Taccoli.

Le responsabili sono Mavi Molinari e Silvia Binanti: “Sono stati dieci anni di pieni di soddisfazioni, emozioni e gioie – dicono -, durante i quali però abbiamo affrontato anche momenti difficili. Prima, nel 2016, il terremoto, che ci ha costrette a cambiare locale e a rimetterci in gioco. Poi è stata la volta della pandemia: un periodo in cui l’attività è rimasta ferma per diversi mesi. Ma, nonostante ciò, grazie alla passione e all’amore che abbiamo per il nostro lavoro, e grazie al supporto delle famiglie settempedane che in questi dieci anni hanno creduto in noi e continuano a darci fiducia, siamo arrivate a questo traguardo. Speriamo che tutti i nostri bambini si siano sentiti accolti e amati ogni giorno, in questo luogo per noi così importante: un po’ scuola, un po’ casa e un po’ famiglia”.

Il centro è aperto tutto l’anno dal lunedì al venerdi, dalle ore 7.30 alle ore 16. Sono previsti pacchetti personalizzati e anche il servizio mensa.

“Ogni anno seguiamo un progetto da realizzare – dicono Mavi e Silvia -, proponiamo attività ludiche e creative per aiutare i bambini a scoprire il mondo intorno a loro e a sviluppare le proprie capacità sensoriali attraverso la manipolazione, la lettura, con attività grafico-pittoriche, costruzioni, gioco simbolico, musica…”.

Chi volesse maggiori informazioni può visualizzare la pagina Facebook o Instagram di Hakuna Matata.