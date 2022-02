Camerino-Castelraimondo batte in casa il Serralta per 4-3

La prima del girone di ritorno vede il Serralta cadere di nuovo in casa al termine di una sfida piena di gol (sette) che premia il Camerino – Castelraimondo che si conferma squadra di valore e con ottime individualità. Il terzo ko di fila per i gialloblù arriva dopo un’altra prova poco brillante sia dal punto di vista tattico (errori in difesa che costano caro) sia sul piano del gioco. Meglio il secondo tempo per il Serralta che ci ha messo grinta, voglia e orgoglio per cercare di rimediare ad una situazione critica e per qualche minuto si è pensato di poter portare a termine l’impresa (pari sfiorato), ma non c’è stato nulla da fare. Prova corale, come detto, sotto tono per i locali che non sono riusciti a giocare al meglio, anche per via delle numerose assenze, anche se l’impegno non è mancato e un elogio va fatto a Lambertucci e Valenti che sono sembrati quelli più dentro la gara. Nel prossimo turno il Serralta va a Sforzacosta.

Cronaca

Inizia in casa il cammino nel girone di ritorno per un Serralta che deve dimenticare l’ultimo ko e cercare riscatto contro però un avversario ostico come il Camerino – Castelraimondo. Le prime fasi del match mostrano i gialloblù in difficoltà e la conferma è la rete del vantaggio ospite con Barboni bravo a risolvere una mischia in area. Il gol preso dà la sveglia ai locali che acciuffano il pari grazie ad un guizzo di Valenti che all’altezza del secondo palo devia in rete. Il finale di tempo diventa critico per il Serralta che commette due errori gravi e simili in difesa tanto da consentire al Camerino – Castelraimondo di andare a bersaglio due volte in rapida successione con Micarelli Emiliano e con Micucci che sfruttano due palle in verticale. Gara compromessa per i ragazzi di Palazzi che però dimostrano altro atteggiamento dopo l’intervallo. C’è voglia, c’è orgoglio, e quando Bernabei accorcia le distanze su punizione dal limite con palla che passa fra la barriera e si infila in porta la partita sembra poter cambiare anche perché gli ospiti restano in inferiorità numerica. Tutto però svanisce velocemente dato che alla ripresa del gioco arriva il colpo del ko per i locali. Micucci accelera e salta un paio di avversari per poi mandare un micidiale diagonale sotto l’incrocio. Il Serralta ha un moto di orgoglio e accorcia ancora. Il portiere esce male e Pinkowski è bravo ad approfittarne mettendo in rete. Il Serralta, rimasto in dieci (espulso Vissani), tenta il forcing e va vicino ad un 4-4 clamoroso con Magnapane che però non riesce da posizione vantaggiosa a trovare il tiro vincente. Nel finale, sette minuti di recupero, i gialloblù non creano più nulla e il punteggio non cambia più.

FORMAZIONE SERRALTA: Cardorani, Bonifazi (Magnapane), Vissani, Ciccotti, Baruni, Prenga (Cambriani), Panzarani (Pinkowski), Lambertucci, Rapaccioni, Bernabei, Valenti. A disp. Spadoni, Baruni Jimmy, Saperdi, Moretti, Paciaroni. All. Palazzi

Roberto Pellegrino