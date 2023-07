Torna sui pedali per un’altra stagione da protagonista il team Fast Forward di San Severino, capitanato dall’atleta Matteo Barigelli. Parliamo di mountain bike enduro, una specialità che sta appassionando sempre di più sia sul piano agonistico, sia a livello amatoriale. Sabato scorso si è corsa la Coppa del mondo a Canazei, in Trentino, e il settempedano Barigelli ha corso fra i non professionisti nella categoria Open (21-35 anni), chiudendo la gara al 104esimo su oltre 200 partecipanti provenienti da ogni parte d’Europa, e non solo. “E’ stata una prova molto difficile – spiega Matteo – perché quest’anno l’enduro è entrato a far parte a tutti gli effetti della Coppa del mondo e gli specialisti della disciplina sono agguerritissimi”. Il prossimo appuntamenti sarà domenica 9 luglio in Valle d’Aosta (La Thuile) con il campionato italiano. Poi, da settembre a novembre i portacolori del team Fast Forward si cimenteranno nel campionato regionale delle Marche. La prima prova si correrà il 10 settembre a Frontignano di Ussita.