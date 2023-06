Si sono ritrovati quasi tutti, in 18, e gli assenti erano “giustificati”. I maturi dell’anno scolastico 1982-83 del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Tolentino, sezione B, quella “mista”, formata dagli studenti autoctoni e da quelli provenienti da fuori comune, per la maggior parte di San Severino, hanno risposto presente ancora una volta. Questa volta senza il suono della campanella ma davanti ad una buona tavola imbandita al Ponte dei Canti di San Severino, a raccontare le storie di una vita o quasi. Ben 40 anni trascorsi la maggior parte lontani, con sporadici ritrovi tra quelli che non hanno voluto lasciare il luogo natìo, eppure sempre con la ferrea volontà di tornare a fare gruppo. È stata l’occasione per rivedere coloro che hanno scelto di vivere nella capitale, a Bologna o comunque fuori provincia, per parlare dei propri figli, dei tanti viaggi, degli insorgenti acciacchi («ma siamo ancora tutti presenti» hanno sottolineato in diversi), delle aspettative di vita o di carriera, realizzate oppure sfiorate, e soprattutto dei momenti salienti dell’età più bella, quella delle superiori, già pronti per decidere cosa fare della propria vita, con il fisico rispondente al massimo. I “ragazzi” della maturità scientifica del 1983 hanno ricordato i tanti volti cari dei docenti di allora in gran parte scomparsi ma anche la… notte prima degli esami e le “monellate” di quarant’anni fa, volati in un attimo. Il sorriso ha lasciato il posto, al termine della cena delle “rimembranze”, ad un velo di mestizia ben presto dissolto dalla promessa di rivedersi ancora, stavolta molto più a breve, per rinsaldare i legami di un «gruppo di bravi ragazzi, quali eravamo». È stato bello rivedersi: Giovanna Bora, Donatella Caciorgna, Marina Castori, Simonetta Ciucci, Mauro Compagnucci, Antonella Fragassi, Zelio Gregorietti, Alberto Gullini, Mariella Luciani, Enzo Maccari, Corrado Mari, Federico Mengoni, Gabriele Miziola, Marina e Luca Muscolini, Fiorella Paparelli, Cristina Raimondi e Roberto Ranciaro.

Lu.Mus.