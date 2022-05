Passo falso della Sios Novavetro, continua a vincere la Tormatic

Passo falso della Sios nella sesta giornata dei playoff. La squadra settempedana cede dopo un’altra estenuante battaglia contro la Virtus Volley Fano.

La partita finisce 2-3, con qualche rammarico da parte della squadra di casa.

Come da pronostico, i ragazzi fanesi arrivano a San Severino con l’intento di confermare il risulato dell’andata, che li ha visti vittoriosi con il bottino pieno. Fin da subito i gialloblu giocano decisi e vincono il primo parziale per 25-18. Ma la giovane Virtus è uno scoglio duro e nel secondo set fa valere i propri centimetri costringendo i ragazzi di coach Pasquali a cedere solo nel finale per 25-27. La reazione settempedana non tarda ad arrivare e il terzo parziale si indirizza sulla stessa via del primo. Infatti con uno strabiliante 25-14 è proprio la Sios a portarsi sul 2-1. Nel quarto parziale, la squadra fanese torna in partita nonostante un inizio difficile. Coach Angeletti dà la carica ai suoi e fa trovare alla sua squadra i giusti colpi per mandare la partita al tie break (19-25). E’ proprio lì che la Sios non riesce a reagire e a restare aggrappata alla partita. Così con il punteggio di 10-15 a spuntarla sono proprio gli ospiti che consolidano il quarto posto in classifica e ora vedono proprio la Sios Novavetro a una sola lunghezza.

Mercoledì sera alle ore 20.30 ci sarà modo di rifarsi visto che il sorteggio della Coppa Marche ha stabilito che la Sios Novavetro e la Virtus VOlley Fano daranno vita alla prima semifinale di questa compefizione.

Intanto, in campo femminile, continua lo splendido stato di forma della Tormatic San Severino. Con un netto 0-3 le ragazze di coach Mosca si aggiudicano la partita contro la Pallavolo Fermo, consolidando il primo posto in classifica. Fin da subito non c’è storia e le settempedane aggrediscono le padrone di casa per sbrigare in fretta la partita. Con i parziali di 14-25, 20-25 e 21-25 si aggiudicano il bottino pieno e salgono a 39 punti, a +9 dalla seconda inseguitrice che però ha 2 partite da recuperare. Il match di alta classifica è fissato proprio per sabato: una vittoria settempedana potrebbe far definitivamente fuggire la Tormatic.