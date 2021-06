L’armonica di Sugar Blue per l’anteprima del XXX Festival

Ormai ci siamo! Si alza il sipario sulla trentesima edizione del San Severino Blues con il concerto-anteprima di Sugar Blue in Piazza del Popolo. L’evento, gratuito, si tiene venerdì 25 giugno, alle ore 21.15, con prenotazione obbligatoria allo 0733 638414 della Pro loco e nel rispetto delle norme vigenti anti Covid19.

Parliamo di un artista conosciuto a livello mondiale, essendo l’armonicista storico dei Rolling Stones. Dunque, bastano poche ma eloquenti parole per presentare Sugar Blue, mito e innovatore dell’armonica blues, che ha iniziato come musicista on the road nelle strade del Greenwich Village a New York, la sua città natale.

Sugar Blue è una pietra miliare dell’armonica perché ha saputo elaborarne lo stile inserendo influenze jazz e una tecnica raffinata, uno stile radicato nel blues, ma allargato al rock e al funk, il tutto con un sound moderno.

Nel corso della sua immensa carriera ha infatti suonato sul palco e registrato dischi con mitici artisti mondiali blues, rock e jazz come Ray Charles, Willie Dixon, Rolling Stones, Prince, Bob Dylan, Buddy Guy, Frank Zappa, Stan Getz, B.B King, Muddy Waters, Fats Domino, Art Blakey, Lionel Hampton e molti altri. Definito il Jimi Hendrix dell’armonica, ha vinto un Grammy Award per l’album live Blues Explosion registrato al Montreux Jazz Festival nel 1985.

La sua popolarità è arrivata con la partecipazione ai concerti e ai dischi dei Rolling Stones. Oltre al suo lavoro nell’album “Some Girls” lo si può ascoltare anche in “Emotional Rescue” e “TattoYou”. È suo il famosissimo riff dell’armonica nel singolo Miss You.

A San Severino presenta l’ultimo album Colors, in questo suo “Dolce Vita Tour”, titolo che sottolinea il suo legame con l’Italia che risale agli anni ’90.

Infoline: 339 6733590 o pagina Facebook/sanseverinoblues e sito www.sanseverinoblues.com.