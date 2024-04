San Severino ospita il Campionato regionale di pattinaggio su strada

Domenica 14 aprile lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia” ospita il Campionato regionale su strada di pattinaggio, promosso dall’Asd Rotellistica Settempeda presieduta da Paolo Crognaletti. La manifestazione ha il patrocinio del Comune e l’nizio delle gare è previsto per le ore 9.30.

L’iniziativa si svolge sotto l’egida della Fisr, la Federazione italiana sport rotellistici. Più di 300 gli atleti attesi da tutta la regione.

“L’organizzazione di questo appuntamento è motivo di grande soddisfazione per noi che lo ospitiamo e ringraziamo per questo la Federazione – sottolinea Paolo Crognaletti –. Sarà anche una bella vetrina per la nostra città. La manifestazione sarà aperta dalle prove degli atleti più piccoli, poi è prevista l’esibizione dei primi passi. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, ci saranno le gare dei più grandi fino alla categoria Master”.